То ли аллея, то ли заросли?
Между тем это место уникально, считают молодые люди. Находясь в самом центре, оно связывает старый и новый район Глазова. Здесь находится единственный в городе спуск к реке. Считая, что эту территорию незаслуженно забросили –ее не обслуживали коммунальные службы, а в городских планах она и вовсе считалась зарослями, молодежь создала волонтерское движение за возрождение глазовского горсада.
Вначале ребята занялись созданием бренда «Горсад». Затем провели субботники, разработали схему реконструкции и проект. При этом они активно работали с населением в плане обсуждения нового облика территории, в том числе и через соцсети. На эту работу ушло около трех лет.
Сегодня можно смело говорить: «Быть в Глазове горсаду». Идею волонтеров поддержали республиканские власти. Уже в следующем году его благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
О том, как будет выглядеть реконструированный горсад, как велась работа по созданию проекта и с какими трудностями на разных ее этапах столкнулись волонтеры, «Удмуртской правде» рассказал идейный вдохновитель и городской дизайнер Валентин Наговицын.
Без поддержки никуда
Работы по благоустройству горсада могли начаться раньше. Тормозом в продвижении проекта, по мнению Валентина Наговицына, стало отсутствие интереса прежних властей к идее молодых активистов, нежелание поддерживать и помогать. – Кажется, что у городской власти не было четкого понимания того, какое влияние оказывает комфортная среда на жизнь горожан, насколько человеку важно находиться в хорошо благоустроенном пространстве, – утверждает он.
Долгое время хождение с наработками по кабинетам глазовских чиновников результата не давали. Ситуация в корне изменилась, когда Валентин рассказал об идее Александру Бречалову, который в апреле с рабочим визитом еще в должности временно исполняющего обязанности главы республики посетил Глазов. Новый руководитель инициативу поддержал.
Главное – комфорт
Как говорят авторы проекта, аллея у Чепцы станет точкой притяжения горожан, а не мертвым пространством, в какое, к примеру, после реконструкции превратилась площадь Свободы. «Скамейки на брусчатке» – так в шутку называют ее дизайнеры. – Не удивительно поэтому, что глазовчане переставляют скамейки, потому что их не устраивает то, как они располагаются сейчас. Хорошо, когда пространство самоорганизуется, есть даже такая урбанистическая практика. Другое дело, когда такая самоорганизация не запланирована.
Такого точно не будет в обновленном горсаду, уверяют дизайнеры: – У нас иной подход к разработке проектов. Мы не смотрим на пространство лишь сверху, для нас не самое важное, будет ли оно выглядеть красиво на планах или на видео, снятых квадрокоптером. Главное для нас – создать уютное и максимально функциональное пространство. Тем более что территория горсада довольно людное место.
В приоритете мнение горожан
Что ж, доводы Валентина звучат довольно убедительно. Не терпится посмотреть, каким же будет горсад? Молодой дизайнер разворачивает монитор своего ноутбука и демонстрирует красивые картинки с изображениями объектов будущего городского сада.
– Здесь будут пешеходная зона и велодорожка, – объясняет Валентин. – А еще обязательно многофункциональная зона.
– И в теннис поиграть можно будет? – замечаю на одном из слайдов теннисные столы.
– Изначально планировали обустроить зону для игры в теннис. Но, послушав мнение горожан, мы отказались от этой идеи, как и от мысли размещать здесь воркаут. Глазовчане считают, что в горсаду не должна находиться спортивная площадка. Мы решили перенести ее в другое место – на территорию чуть ниже горсада, которую горожане между собой называют пустырем. К разработке проекта его благоустройства мы приступим в следующем году.
Прислушиваться к мнению горожан нужно обязательно, считает Валентин. Иначе для чего обустраивать общественные пространства, если населению они не нужны.
– Какие еще интересные идеи предложили глазовчане?
– Хотят галерею под открытым небом, где можно будет устраивать выставки картин и фотографий. А еще просили веранду, чтобы проводить чайные церемонии.
Кто кого уважает
Ключевой точкой, или, как называют ее дизайнеры, зоной притяжения, станет смотровая площадка на Чепцу.
– Мы ее облагородим, сделаем каскадный спуск к реке, который будет служить амфитеатром. Там могут проходить представления и встречи, – вводит в курс Валентин Наговицын.
Привлекает внимание необычное покрытие амфитеатра и территории вокруг него, внешне напоминающее деревянные доски.
– Это и есть доски, – поясняет дизайнер. – Только в них под воздействием вакуума вкачивается антисептик. По заверениям производителей, такая доска может прослужить до 80 лет. Фактически, конечно, лет 15-20. Но и это приличный срок. Чистится такое покрытие специальными мотоблоками.
– Не кажется ли вам, что деревянное покрытие гораздо быстрее придет в негодность? К сожалению, культура поведения некоторых людей в общественных местах оставляет желать лучшего.
– Это не совсем так. В данной ситуации нужно идти от обратного. В нашем обществе нет уважения к среде, потому что она неуважительно относится к людям. Если у горожан будет комфортная благоустроенная среда, то они станут относиться к ней бережно.
На радость и детям, и взрослым
В горсаду будет комфортно и юным глазовчанам. Для них обустроят детскую площадку. Но это не будут привычные яркие карусельки с пластиковыми мишками и зайками.
– При разработке проекта мы опирались на мировые исследования о том, что для гармоничного развития ребенка важна натуральная среда, материалы и цвета, – объясняет Валентин. – Их мы и используем на нашей игровой площадке.
А пока ребятня резвится, взрослые могут побыть в зоне тихого отдыха.
– Рядом с горсадом – проезжая часть, где всегда довольно много машин. Уместно ли в этом случае говорить о зоне тихого отдыха? – Верно, до проезжей части всего несколько метров. Поэтому, во-первых, чтобы защититься от шума и пыли, высадим деревья, а во-вторых, успокаивать движение транспорта будем за счет установки пешеходного перехода у перекрестка улицы Первомайской и Льва Толстого.
– Заметила, что запланировано много хвойных деревьев. Это необычно для городского сада.
– Справедливое замечание. Атмосферу сада будут создавать цветущие кустарники, многие из которых растут только в кислой почве. Как раз хвойники и создают ее.
В работе по озеленению территории глазовчанам планирует помогать специалист из Ижевска. Так что проект приобретает региональный масштаб.
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К благоустройству горсада в Глазове планируют приступить весной 2018 года, а закончить работы к ноябрю. Так что ждать осталось недолго.
Немного истории
Исторические документы рассказывают, что вплоть до 50-х годов XX века горсад был излюбленным местом отдыха глазовчан. Там находились летний театр, эстрада, работали читальный зал, бильярдная, тир, ресторан «Дунай» и кинотеатр «Свобода». Но в 1958 году городские власти решили ликвидировать горсад – нужно было строить новый мост через Чепцу и реконструировать площадь.
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