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С виртуальными долгами за капремонт в Удмуртии разберутся до конца мая

3 мая
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F3c07531c03a6579295f4dfbd01fe9ef С виртуальными долгами за капремонт в Удмуртии разберутся до конца мая

До конца мая управляющие компании Ижевска должны решить вопрос с начислениями взносов за капремонт. Об этом заявил руководитель Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов на совещании с представителями Фонда капремонта и управляющих компаний.

Напомним, что собственникам некоторых домов Удмуртии поступают платежки от управляющих компаний с начислением задолженности по взносу на капремонт, тогда как по факту задолженность отсутствует. При этом, получателем платежа указан Фонд.

Как сообщает пресс-служба Регионального оператора, некоторые управляющие компании обратились в Фонд, чтобы урегулировать данную ситуацию. Сегодня проблема устранена, собственникам поступают платежные документы с реальным начислением.

По мнению руководителей Фонда, управляющие компании, собирая с собственников деньги за свои услуги, не исполняют свои обязанности по начислению взносов и рассылки квитанций для их оплаты, предпочитают переложить всю ответственность за сложившуюся ситуацию на Фонд.

Марат Исмагилов предупредил управляющие компании о высокой степени ответственности перед собственниками многоквартирных домов и потребовал принять меры по устранению данной проблемы.

Фото: kapremont18.ru

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