В январские каникулы прошел первый этап чемпионата Удмуртии по зимним трековым автогонкам. Победителем стал кандидат в мастера спорта Максим Загуменнов. Победу на этапе ему принес выигрыш в финальном перезаезде с Константином Даниловым.
В первом этапе было заявлено 20 гонщиков из Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Татарстана и Орловской области.
Отличная погода с легким морозцем была на руку гонщикам и многочисленным зрителям. С первых заездов гонщики из Удмуртии навязали жесткую борьбу именитым соперникам и показали, кто в доме хозяин. Максим Загуменнов от заезда к заезду уверенно лидировал, набирал очки. Неплохо смотрелись на трассе Ильдар Фаттахов, Елена Зорина и Кирилл Плехов.
В какой-то момент гости вспомнили о термине «опасное вождение» в российских «Правилах дорожного движения» или откликнулись на рекламу компании «Ижавиа». Гости полетели по трассе, и их агрессивное вождение стало вести к столкновениям автомобилей. Татарстанский гонщик Раис Минниханов попытался прижать наших земляков на северном вираже, но получил отпор. И в итоге Раис почти половину виража проехал на двух колесах, как каскадер. На трибуне это разглядели, несмотря на снежную пыль, и громко выразили восторг.
В следующих заездах не остались равнодушными к агрессивной езде Максим Загуменнов и Елена Зорина. Не проявили выдержку и за это поплатились – остались без нужных очков в этом соперничестве.
За опасное вождение не только последовали судейские санкции, но и машины вышли из строя. Это дало возможность всем запасным гонщикам тоже выйти на трассу.
Призовая тройка первого этапа выглядит так: Максим Загуменнов, Константин Данилов (оба из сборной Удмуртии) и Альберт Гайнуллин (Башкортостан). Мастер спорта Владимир Черевань (Орловская область) получил утешительный приз за зрелищный переворот автомобиля на южном вираже.
Для зрителей спонсоры соревнований провели лотерею. Призы были не только материальные. Например, счастливчики получили призовую поездку с мастером спорта Натальей Гольцовой, которая в чемпионате не участвовала. Она с ветерком прокатила болельщиков на своем боевом автомобиле. Федерации автоспорта удалось привлечь новых спонсоров и добиться праздничности в проведении соревнований.
Виктор КОЩЕЕВ
Фото: vk.com
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