Настрой боевой
Перед началом сезона с хоккеистами встретилась министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Наталья Гольцова. Она убедилась, что настрой на сезон сейчас боевой. Правительством Удмуртии гарантийным письмом подтверждены расходы на хоккейный клуб на сезон 2018 – 2019 годов. Бюджетные расходы составят 95 процентов, ещё 5 процентов должны быть привлечены из внебюджетных источников. Работа в этом направлении продолжается, но пока перечисления средств от потенциальных спонсоров не было (это уточнил исполнительный директор хоккейного клуба Константин Билан). На пресс-конференции вопросы финансирования преобладали, поэтому было подчёркнуто, что открытость во взаимоотношениях с прессой сохранится и таких неожиданностей по нехватке средств, как в прошлом сезоне, не повторится.
Сюрприз для болельщиков
Летом мы испытывали за клуб «Ижсталь» (до назначения тренеров) некоторую тревогу. Частично она оставалась и по итогам турнира памяти гендиректора Василия Тарасова (было занято пятое место). Но в последний день «Кубка «ЛАДА»» ижевские болельщики получили сюрприз. «Ижсталь» заняла первое место и стала обладателем этого кубка, хотя гораздо больше шансов на первое место было у «Сарова» (Нижегородская область) и «Лады» (Тольятти). «Сарову» достаточно было завершить вничью основное время матча с «Ижсталью». При счёте 2:2 и начался третий период. Настроение было в пользу «Сарова», так как на последней минуте второго периода, нижегородцы, находясь в меньшинстве, забросили вторую шайбу. Однако третий период показал, что у «Ижстали» есть характер. Заброшенной Василием Хабаровым шайбы хватило, чтобы вырвать победу (3:2). Хабарова признали лучшим нападающим турнира. И всё равно шансы на первое место выглядели призрачными. И тут «Лада» неожиданно уступила самарскому клубу ЦСК ВВС (2:3). Удачное стечение обстоятельств вывело «Ижсталь» на первое место, а руководству «Лады» пришлось извиняться перед своими болельщиками. Любопытно, что к этим извинениям ижевская команда не имеет отношения, ведь «Лада» выиграла у «Ижстали» – 2:0, а у крепкой армейской команды из Самары ижевчане выиграли с популярным счётом 3:2.
О кубке забыли…
Все рады победе, но тревогу навевает, то что ижсталевцы допускали слишком много нарушений правил, из-за чего приходилось подолгу играть в меньшинстве. Это дополнительный расход сил, но он был не зря – шайб пропустили поровну - по две за каждую игру. Проверили всех вратарей. Сейчас тренер вратарей Алексей Митрошин уверен в каждом из них: «Вратари у нас молодые, но перспективные. В ходе чемпионата будет заметен прогресс в их игре». Без показной бравады тренер Алексей Вахрушев уже «забыл о завоёванном кубке», а главный тренер Игорь Кропотин уверен, что всё, что от него зависит, тренерский штаб в течение сезона сделает. В том числе готовы и к тому, чтобы продолжать формирование состава. Всё-таки упущения из-за короткого периода подготовки есть и требуется навёрстывать упущенное. По данным на 3 сентября, первую пятёрку Игорь Кропотин назвал такой: Арефьев – Виноградов, Хабаров – Николаев – Баженов. Капитаном команды избран Антон Кочуров, его ассистентами Алексей Виноградов и Денис Иванов.
Кстати, выяснилось, что китайские команды приступили к тренировкам тоже в августе. Так что никаких преимуществ длительной основательной подготовки в первых двух турах ни у кого из ижсталевских соперников не будет.
Фото www.vhlru.ru
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