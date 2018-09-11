Дзюдо. Не уходят в запас **Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов (от 30 до 64 лет) завершил в Ижевске своеобразную неделю ...

Перетянули канат в Сыктывкаре **С 21 по 23 августа в Сыктывкаре состоялся IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских в...

Сборная Управления Росгвардии по Удмуртской Республике завоевала кубок Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по мини-футболу **За почётные трофеи турнира боролись 135 офицеров, представляющих 19 команд от воинских частей, сое...