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С сильными традициями любой кризис переживем

13 января
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Для председателя Союза журналистов Удмуртии эти слова - не просто метафора.

Gorodfm net С сильными традициями любой кризис переживем

В чем несомненное богатство журналистов, так это в профессиональных праздниках. Поводов для торжества у нас немало: день радио, день международной солидарности журналистов, даже день рекламщика. Много лет главным поводом поднять бокалы за процветание отрасли был день первого выхода газеты «Правда» 5 мая.

Новый век стремительно ворвался в традиционную журналистику. Мы заговорили о новых трендах и платформах, о продвижении и выживании, о том, что надо меняться, чтобы оставаться на плаву, и стали отмечать свой главный праздник в День выхода первой российской газеты «Ведомости» 13 января.

Поэтому каждый новый год мы встречаем с особыми надеждами и ожиданиями: что принесет нам год грядущий, какие новые испытания на прочность предстоит пережить в условиях стремительно меняющегося информационного и рекламного рынка? А самое главное - сила каких традиций профессионального сообщества поможет нам пережить трудные времена?

Для Людмилы Михайловны Прокошевой слово «традиции» - далеко не красивая метафора. Двадцать пять лет она, что называется, работала в поле - в газете, на радио, и еще двадцать руководит Союзом журналистов Удмуртии.

В ее просторном светлом кабинете на Пастухова, 13 двери не закрываются, телефон не умолкает. Так всегда, но сейчас - особенно, остались считанные дни до проведения традиционного (опять-таки!) Бала прессы.

Много споров в последнее время: нужен Союз журналистов или нет, способен ли он защитить права работников СМИ? Осенью прошлого года в Союзе кипели нешуточные страсти, прошел внеочередной съезд, в секретариат пришли новые люди, не всегда олицетворяющие журналистику.

– Вот, послушай мое выступление на съезде, - Людмила Михайловна разворачивает ко мне монитор компьютера, настраивает громкость динамиков. - Мое выступление записали на мобильный телефон, недавно прислали по почте.

На трибуне Прокошева, в зале тишина, прерываемая аплодисментами. Только что обсуждалось открытое письмо, в котором маститые члены российского Союза журналистов раскритиковали свое руководство. Ситуация обсуждалась в журналистском сообществе, звучали взаимные обвинения в расколе, слова донос и кляуза.

-– Ни разу в зале, где проходили заседания съезда, я не слышала таких слов, как донос и кляуза, - говорила Людмила Михайловна. - И мне бы очень хотелось, чтобы и впредь такие слова не звучали в нашем журналистском сообществе. Каждый человек имеет право на свое суждение, кто на кухне, кто на митинге. Уважайте друг друга.

– Я вспоминаю 2008 год, тоже съезд Союза журналистов России. Обсуждалась непростая ситуация, связанная со сменой власти в Союзе. Вы тогда встали на защиту Богданова, многолетнего бессменного председателя. От белгородских коллег тогда услышала: ваша Прокошева - это Жириновский в юбке, никого не боится.

– Это председатель Владимирского Союза так говорил, - улыбается Людмила Михайловна.

– Ну, значит, разошлось уже, как фольклор. А на самом деле у вас репутация человека, который не боится говорить правду, не боится сказать в лицо, то, что не всегда приятно слышать.

– А чего бояться, ты мне скажи?

– Боятся говорить в лицо, боятся потерять свое место, какие-то связи, друзей.

– Я ведь никогда ни на кого поклепы не делаю, чего бояться? Хотя после моего выступления на последнем съезде очень даже Богданов обиделся.

– Согласитесь, старая гвардия имеет право предъявить претензии к руководству Союза журналистов. Насколько он, как профессиональное сообщество, созданное в том числе для защиты наших прав, способен нас защищать? Если он так сросся с властью?

– Ну что значит, сросся с властью? Я так не могу сказать. Мы все под властью ходим. Под Путиным, под Президентом. Все равно у каждого журналиста внутренний цензор сидит. Он понимает, в каком СМИ работает. Никто не отменял правило: кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

А вот о том, что Закон о СМИ надо выполнять - это другой разговор. Вот тут наш Союз занимает жесткую позицию: вмешательство учредителей в дела редакций СМИ запрещены. В первую очередь это надо объяснять муниципальной власти, многие не знают закон и ведут себя по отношению к газете как удельные князьки: моя газета, что хочу, то и напишут.

В таких ситуациях мы всегда на стороне главных редакторов, защищаем их. На глазах этих же руководителей районов поощряем редакции и журналистов наградами, грамотами и дипломами в различных профессиональных конкурсах. Даем понять, что в профессиональном сообществе система ценностей несколько другая, нежели карманно-командная.

– Людмила Михайловна, вы много лет, как это модно говорить, мониторите районные и городские газеты, стараетесь держать под контролем ситуацию и в творческой части, и в финансовой. Какие общие проблемы вы видите у печатных СМИ республики?

– Да, я вижу что нашим газетам не хватает проблемных, критических, аналитических материалов. Много информаций о культуре, спорте, официальных материалов о мероприятиях, которые проводят власти разного уровня.

Проблема и в том, что журналисты обложены пресс-релизами. С одной стороны - это же так просто, выдать то, что за тебя уже написали. Без аналитики, без творчества, без выезда в поле. А с другой стороны - нет возможности получить информацию из первых уст.

Вспомни, раньше какие пресс-релизы, какие пресс-секретари! Ты же сама могла позвонить любому руководителю и взять интервью. Я помню, звонила секретарю горкома партии, исполкома и напрямую просила ответить на вопросы.

А сейчас: дайте вопросы, мы вам ответим. Нет живого общения. А без него никогда не получится хорошего материала. Точно так же и с критикой. Помню, когда я работала еще в глазовской газете, мы в «Красном знамени» покритиковали кирпичное производство на УЗСМ. Когда я приехала на завод, у директора газета в руках и боль в голосе: ну что это такое? Так вызовите начальника цеха, скажите ему: вот до чего мы доработали, что газета про вас пишет. Мы это написали вам в помощь, чтобы вы этого начальника цеха заставили нормально работать. Директор посмотрел на меня: слушай, а ты права. Газета должна помогать всем. И людям простым, и начальству видеть то, над чем надо работать. Но не злопыхательством ради рейтинга.

– В городах и районах читатели надеются по старой привычке, что газета может вмешаться, встрясти власть. А газета уже не может. Потому что внутренний цензор шепчет корреспонденту: сиди и не высовывайся, промолчи. Проще написать про совещание животноводов и обработать пресс-релиз.

– Вот тут многое от мастерства журналиста зависит. Критиковать надо не огульно, а конструктивно. Золотое правило: выслушай две стороны и предоставь делать выводы читателю. Это придет с опытом, никакой журфак внутреннему чутью не научит. Как-то в отдел писем «Красного знамени», где я тогда работала, пришли жильцы. Жалуются: у нас во дворе в сараях человек свиней разводит, ходит с ведрами помоев, надоело! Я, конечно, написала про этих свиней, что это плохо. И встретил меня через несколько дней Григорий Александрович Козлов, первый секретарь райкома партии: слушай, Людмила, этого человека хвалить надо за предприимчивость, что он скотину держит и продовольственную программу решает. Убедил меня тогда первый секретарь, и я урок получила: горячность и пыл не всегда журналисту на руку сыграют. Ты еще с другой стороны посмотри.

– Кстати, вы помните свой первый рабочий день в газете?

– Я помню свой первый сюжет на радио. Меня только перевели из отдела писем в радиоотдел, из техники у нас были двухдорожечные МЭЗы. Это был август, ко дню строителя я записала передачу. Включаю ее, а в записи пошла та, которая накануне была записана на другой дорожке, ко дню железнодорожника.

– Людмила Михайловна, вы были редактором глазовской городской газеты, генератором многих идей, которые потом стали определять суть редакционной политики многих газет в постперестроечный период. Вы открыли коммерческую службу, отказались от почты и создали службу доставки газеты. Вы никогда не боялись новаторства и сильных мира сего. Смелость редактора вывела газету в число лучших в России. Есть ли сейчас в Удмуртии сильные городские и районные газеты?

– Конечно, есть. В каждой газете редактор - личность. К примеру, вавожский «Авангард», кизнерская «Новая жизнь», дебесский «Новый путь». В Яру «Сельская правда» не боится поднимать проблемы, я вижу, что «Алнашский колхозник» идет вперед. В Шаркане газета тираж держит. А была бы неинтересная, и тиража бы не было. В «Увинской газете» стараются держать позиции. Мне нравится сейчас киясовская «Знамя труда», там пришли два новых журналиста, пишут живые, на мой взгляд, крепкие материалы.

– Наверное, работать можно везде журналистом, лишь бы это соотносилось с твоими внутренними убеждениями, с тем, с чем ты пришел в журналистику: делать мир вокруг себя лучше, чище, справедливее. Почему вы когда-то выбрали эту профессию?

– Так получилось само собой. После школы я закончила Можгинское педучилище, шесть лет работала в комсомоле. Потом вышла замуж, приехала в Глазов, журфак МГУ заканчивала заочно. В Глазове я прожила 25 лет. И вот уже почти четверть века здесь, в Союзе журналистов Удмуртии.

– И все-таки не могу не задать этот вопрос. Все говорят: печатные СМИ уходят в прошлое, на первое место выходят цифровые медиа, люди предпочитают получать информацию на мобильных устройствах, у них нет времени на чтение больших статей. Традиционная журналистика уже никому не интересна, потребитель нацелен на развлекуху и короткие новости.

– Я с этим категорически не согласна. Умные, интересные аналитические и проблемные материалы всегда будут востребованы. Газеты были, есть и будут, в особенности городские и районные. Потому что человеку всегда интересно знать, что происходит на соседней улице и в деревне, у кого в каком хозяйстве надои молоко. Об этом интернет не напишет, но и это тоже людям интересно.

Живут же газеты во всем мире. В Финляндии, например, с детства приучают читать газеты. Родители читают, дети это видят, значит, и они тоже будут читать газеты, сделают это своей семейной традицией. А будут сильны традиции - любой кризис переживем.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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