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С призовым местом на пляже

22 июля
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Продолжает подготовку к сезону женская команда «Университет» (Ижевск).

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Второе место в играх на Кубок по пляжному гандболу в Казани добавило ижевской команде хорошего настроения. Конечно, пляжный гандбол отличается от игр суперлиги России на паркетных площадках, но для тренировки это очень хороший турнир.

Ижевчанкам противостояли две команды чемпионского «Ростов-Дона» и середнячок суперлиги (но один из лидеров пляжной вариации игры - клуб «СКФУ-Ставрополье». Ижевчанки пропустили на первое место только первую команду «Ростов-Дона».

Сейчас «Университет» тренируется в Ижевске. Есть намерение выступить на предсезонном турнире в Тольятти, а затем с 24 по 28 августа предстоит еще один предсезонный турнир в Астрахани. Первую календарную игру «Университет» проведет 5 сентября с «Динамо-Синара» (Волгоград).

Как обычно, костяк «Университета» составляют воспитанницы местной школы гандбола. Покинули команду Мария Керчикова и вратарь Кристина Плугина. В составе «Университета» появились приглашенные игроки Анастасия Портягина (из Тольятти) и 17-летняя Дарья Аноприева.

Пока не приступили к полноценным тренировкам после перенесенных операций Наталья Решетникова и Дарья Разумова.

Фото: udmhandball.ru

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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