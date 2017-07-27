Второе место в играх на Кубок по пляжному гандболу в Казани добавило ижевской команде хорошего настроения. Конечно, пляжный гандбол отличается от игр суперлиги России на паркетных площадках, но для тренировки это очень хороший турнир.
Ижевчанкам противостояли две команды чемпионского «Ростов-Дона» и середнячок суперлиги (но один из лидеров пляжной вариации игры - клуб «СКФУ-Ставрополье». Ижевчанки пропустили на первое место только первую команду «Ростов-Дона».
Сейчас «Университет» тренируется в Ижевске. Есть намерение выступить на предсезонном турнире в Тольятти, а затем с 24 по 28 августа предстоит еще один предсезонный турнир в Астрахани. Первую календарную игру «Университет» проведет 5 сентября с «Динамо-Синара» (Волгоград).
Как обычно, костяк «Университета» составляют воспитанницы местной школы гандбола. Покинули команду Мария Керчикова и вратарь Кристина Плугина. В составе «Университета» появились приглашенные игроки Анастасия Портягина (из Тольятти) и 17-летняя Дарья Аноприева.
Пока не приступили к полноценным тренировкам после перенесенных операций Наталья Решетникова и Дарья Разумова.
Фото: udmhandball.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.