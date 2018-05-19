После такого ремонта жители деревни смогут пользоваться мощными электроприборами, не опасаясь перепадов напряжения или обрывов проводов из–за непогоды.
– Энергопотребление на селе постоянно растет: жители приобретают новую мощную бытовую технику: телевизоры, холодильники, пылесосы, устанавливают теплые полы и электрокотлы, – рассказывает глава муниципального образования « Каменское» Завьяловского района Дмитрий Четкарев. – Кроме того, в районе все последние годы активно ведется жилищное строительство, поэтому модернизация электросетей жизненно необходима. В прошлом году энергетики смонтировали нам новую трансформаторную подстанцию, в этом году меняют столбы и прокладывают новые провода. Обновление сетевого хозяйства в нашем муниципальном образовании идет очень активно, что, конечно, не может нас не радовать.
До конца лета только в Завьяловском районе энергетики заменят более 34 км провода, при этом 28 км – это самонесущий изолированный провод, у которого большая проводимость и надежность.
– При планировании годовой ремонтной программы мы всегда уделяли повышенное внимание линиям электропередачи низкого и среднего класса напряжения – 0,4– 10 кВ, расположенным в сельской местности, – подчеркнул главный инженер Южных электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центр Приволжья» Денис Бродский. – Такие ЛЭП в силу своих технических характеристик чаще всего оказываются наиболее уязвимыми перед погодными факторами. Поэтому основная часть ремонтной программы «Удмуртэнерго» и в этом году направлена именно на такие энергообъекты.
Всего в республике в этом году будет отремонтировано почти 3500 км линий электропередачи напряжения 0,4– 110 кВ, 27 подстанций 35–110 кВ и 479 трансформаторных подстанций.
Современные материалы и оборудование энергетики применяют не только на объектах в крупных индустриальных центрах, но и в небольших поселках, деревнях и селах. Например, «голые» низковольтные линии не всегда могут противостоять сложным погодным условиям: штормовым ветрам, обильным снегопадам, частым перепадам температур, характерным для сурового удмуртского климата. Большую опасность для работоспособности таких сетей представляют и упавшие на провода деревья. Повысить надежность электросетей и, тем самым, надежность электропередачи энергетикам помогают «умные» технологии в виде самонесущего изолированного провода.
– Технология СИП позволяет существенно повысить надежность электроснабжения, поскольку основные факторы нестабильности – воровство и непогода, здесь исключены, – говорит Денис Вячеславович. – Также среди плюсов новой технологии – долговечность (срок службы такого провода более 40 лет) и безопасность. Даже если опора окажется на земле, отключения электроэнергии не произойдет, а хорошая изоляция защитит окружающих от опасного напряжения.
Немаловажен и тот факт, что реконструкция распредсетей позволит значительно повысить и качество поставляемой энергии. В сетях больше не будет скачков напряжения, а в домах можно будет устанавливать новую бытовую технику, которая раньше не работала из–за недостатка мощности.
Новые технологии на службе энергетиков привлекательны не только с точки зрения повышения надежности и качества, но и с экономической. «Умные» электропровода помогают бороться с проблемой хищений на энергообъектах. Линии, выполненные из СИПа, в отличие от традиционных «голых» проводов, не представляют для «охотников за цветным металлом» большого интереса. Этот провод не имеет смысла воровать. Традиционный способ очистить изоляцию с помощью огня превратит СИП в кусок бесформенного металлопластика, который не примет ни один пункт приема металлолома. А еще к СИПу невозможно скрытно подключиться с помощью наброса. Таким образом, решается еще одна проблема энергетиков – воровство электроэнергии.
Компетентно
Заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Юрий Бродько:
– В республике утверждена государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР» на 2015–2020 годы. Ежегодно в ее рамках утверждается план мероприятий. В этом году общий совокупный объем вложений в развитие электросетевого комплекса составит более 1 млрд. 200 млн. рублей. При этом порядка 70 процентов – это инвестпрограмма филиала «Удмуртэнерго». Компания направит на обновление сетей почти 900 млн. рублей. Основная цель этих мероприятий – обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения, а также качества и доступности услуги для всех категорий потребителей.
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