Главная » Общество » С опорой на основательность. В филиале «Удмуртэнерго» сезон массовых ремонтных работ вступил в активную фазу

С опорой на основательность. В филиале «Удмуртэнерго» сезон массовых ремонтных работ вступил в активную фазу

19 мая
0

Ремонтная бригада Южных электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центр Приволжья» уже несколько дней работает в деревне Каменное Завьяловского района. Энергетики ведут капитальный ремонт электросетей на улицах Цветочная и Северная. Меняют деревянные электроопоры, отслужившие по 30–40 лет, на новые железобетонные. А вместо старого неизолированного провода прокладывают защищенный СИП (самонесущий изолированный провод).

%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8b 4695 С опорой на основательность. В филиале «Удмуртэнерго» сезон массовых ремонтных работ вступил в активную фазу

После такого ремонта жители деревни смогут пользоваться мощными электроприборами, не опасаясь перепадов напряжения или обрывов проводов из–за непогоды.

– Энергопотребление на селе постоянно растет: жители приобретают новую мощную бытовую технику: телевизоры, холодильники, пылесосы, устанавливают теплые полы и электрокотлы, – рассказывает глава муниципального образования « Каменское» Завьяловского района Дмитрий Четкарев. – Кроме того, в районе все последние годы активно ведется жилищное строительство, поэтому модернизация электросетей жизненно необходима. В прошлом году энергетики смонтировали нам новую трансформаторную подстанцию, в этом году меняют столбы и прокладывают новые провода. Обновление сетевого хозяйства в нашем муниципальном образовании идет очень активно, что, конечно, не может нас не радовать.

До конца лета только в Завьяловском районе энергетики заменят более 34 км провода, при этом 28 км – это самонесущий изолированный провод, у которого большая проводимость и надежность.

– При планировании годовой ремонтной программы мы всегда уделяли повышенное внимание линиям электропередачи низкого и среднего класса напряжения – 0,4– 10 кВ, расположенным в сельской местности, – подчеркнул главный инженер Южных электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центр Приволжья» Денис Бродский. – Такие ЛЭП в силу своих технических характеристик чаще всего оказываются наиболее уязвимыми перед погодными факторами. Поэтому основная часть ремонтной программы «Удмуртэнерго» и в этом году направлена именно на такие энергообъекты.

Всего в республике в этом году будет отремонтировано почти 3500 км линий электропередачи напряжения 0,4– 110 кВ, 27 подстанций 35–110 кВ и 479 трансформаторных подстанций.

Современные материалы и оборудование энергетики применяют не только на объектах в крупных индустриальных центрах, но и в небольших поселках, деревнях и селах. Например, «голые» низковольтные линии не всегда могут противостоять сложным погодным условиям: штормовым ветрам, обильным снегопадам, частым перепадам температур, характерным для сурового удмуртского климата. Большую опасность для работоспособности таких сетей представляют и упавшие на провода деревья. Повысить надежность электросетей и, тем самым, надежность электропередачи энергетикам помогают «умные» технологии в виде самонесущего изолированного провода.

– Технология СИП позволяет существенно повысить надежность электроснабжения, поскольку основные факторы нестабильности – воровство и непогода, здесь исключены, – говорит Денис Вячеславович. – Также среди плюсов новой технологии – долговечность (срок службы такого провода более 40 лет) и безопасность. Даже если опора окажется на земле, отключения электроэнергии не произойдет, а хорошая изоляция защитит окружающих от опасного напряжения.

Немаловажен и тот факт, что реконструкция распредсетей позволит значительно повысить и качество поставляемой энергии. В сетях больше не будет скачков напряжения, а в домах можно будет устанавливать новую бытовую технику, которая раньше не работала из–за недостатка мощности.

Новые технологии на службе энергетиков привлекательны не только с точки зрения повышения надежности и качества, но и с экономической. «Умные» электропровода помогают бороться с проблемой хищений на энергообъектах. Линии, выполненные из СИПа, в отличие от традиционных «голых» проводов, не представляют для «охотников за цветным металлом» большого интереса. Этот провод не имеет смысла воровать. Традиционный способ очистить изоляцию с помощью огня превратит СИП в кусок бесформенного металлопластика, который не примет ни один пункт приема металлолома. А еще к СИПу невозможно скрытно подключиться с помощью наброса. Таким образом, решается еще одна проблема энергетиков – воровство электроэнергии.

Компетентно

Заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Юрий Бродько:

– В республике утверждена государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР» на 2015–2020 годы. Ежегодно в ее рамках утверждается план мероприятий. В этом году общий совокупный объем вложений в развитие электросетевого комплекса составит более 1 млрд. 200 млн. рублей. При этом порядка 70 процентов – это инвестпрограмма филиала «Удмуртэнерго». Компания направит на обновление сетей почти 900 млн. рублей. Основная цель этих мероприятий – обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения, а также качества и доступности услуги для всех категорий потребителей.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Читать также

Жители Удмуртии присоединились к акции «Всероссийский день посадки леса»
19 мая
Основная идея акции – привлечение внимания общественности к проблемам лесов. Особую значимость эта те...
Павел ВЕРШИНИН: «Заветы любят тишину»
19 мая
В Удмуртии проводится необычный конкурс, в котором побеждает не один талантливый человек, а семьи, чь...
Платить за тепло летом? В Ижевске вновь проведут опрос населения по выбору способа оплаты за тепло
19 мая
Вопрос: «Почему мы должны платить за отопление круглый год» - часто возникает у потребителей именно с...
Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам
18 мая
Торжественный приём, посвящённый вручению знака отличия «Родительская слава», состоялся в пятницу, 18...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо