Жители Удмуртии присоединились к акции «Всероссийский день посадки леса» Основная идея акции – привлечение внимания общественности к проблемам лесов. Особую значимость эта те...

Павел ВЕРШИНИН: «Заветы любят тишину» В Удмуртии проводится необычный конкурс, в котором побеждает не один талантливый человек, а семьи, чь...

Платить за тепло летом? В Ижевске вновь проведут опрос населения по выбору способа оплаты за тепло Вопрос: «Почему мы должны платить за отопление круглый год» - часто возникает у потребителей именно с...