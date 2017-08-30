Совсем недавно на активе в Глазове кинорежиссер Вениамин Тронин поднял вопрос о развитии кинематографа в Удмуртии и попросил врио Главы республики Александра Бречалова об организации встречи с влиятельными в мире кино деятелями. В частности прозвучало имя председателя комитета по культуре Государственной Думы России известного режиссера Станислава Говорухина. Через две недели эта возможность представилась. На встрече со Станиславом Сергеевичем в Ижевске Вениамин Тронин предложил предусмотреть в системе господдержки выделение целевых денег региональным студиям, а также лично выступить куратором большого проекта – удмуртской кинокомедии «Глубинка-мама». Станислав Говорухин уже знакомится со сценарием.
С легкой руки
30 августа0
Станислав Говорухин увез сценарий удмуртской кинокомедии «Глубинка-мама» в Москву.
С легкой руки
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