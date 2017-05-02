Депутат ГосДумы от Удмуртии Алексей Загребин дал комментарий к форуму «Единой России» «Культура - национальный приоритет». Партийный форум прошел в Омске 25 апреля
По словам федерального парламентария, сам факт того, что первое в этом году крупное партийное мероприятие такого плана было посвящено вопросам культуры, глубоко символичен.
– С культуры все начинается. Поэтому не случайно проект поддержки сельских домов культуры сейчас функционирует. Не случайно поднимаются вопросы, связанные с кинофикацией, о которых часто говорит министр культуры РФ. Когда на село, в малые города приходят явления культуры, которые доступны ранее были только жителям крупных городов. И интернет здесь не панацея, – отметил Алексей Загребин.
Депутат добавил, что важно, чтобы работники культуры ощутили свою значимость для государства и общества.
Основными темами Форума стали доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.
В ходе обсуждения выработаны рекомендации, которые, наряду с другими предложениями, включены в проект общей резолюции и были представлены в ходе пленарного заседания Форума Председателю Партии, Председателю Правительства РФ Д.А.Медведеву.
Председатель Партии, Председатель правительства поручил в двухнедельных срок доработать Резолюцию по итогам Форума «Культура –национальный приоритет». «Для того чтобы резолюция получила еще государственное продолжение, можете не сомневаться, ... она также будет преобразована в поручение Председателя Правительства по основным направлениям, которые здесь были затронуты», - заключил Дмитрий Медведев.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Фото: udmurt.er.ru
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