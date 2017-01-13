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С Ижевска до Набережных Челнов начал ходить новый пригородный поезд

11 января
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97e463642c7da808582735ec4a61fadf С Ижевска до Набережных Челнов начал ходить новый пригородный поезд

Новый пригородный поезд начал курсировать между Ижевском и Набережными Челнами с 6 января. Об этом сообщает «Моя Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Ижевского региона ГЖД.

Из Ижевска он отправляется по пятницам и субботам в 16:09 мск, прибывает в Набережные Челны в 22:26 мск. Из Набережных Челнов поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 6:18 мск, прибывает в Ижевск в 10:30 мск.

Также по этому направлению курсирует ежедневный поезд №6677/6678 (отправление из Ижевска в 6:39 мск, отправление из Набережных Челнов в 12:37 мск).

Назначение нового поезда связано с увеличением пассажиропотока, сообщают в пресс-службе Ижевского региона ГЖД. График движения составлен с учётом интересов тех пассажиров, которым удобнее уезжать из Ижевска вечером и приезжать в Ижевск в первой половине дня.

Фото: mordovmedia.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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