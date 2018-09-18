– Это наиболее уязвимая категория детей, - считает руководитель аппарата «Молодой гвардии» Григорий Закиров. - Кому-то уже исполнилось 14 лет, когда наступает ответственность за некоторые виды правонарушений, кто-то достигнет этого возраста уже совсем скоро. Интернет – благоприятная среда для совершения преступлений. А так как современные школьники достаточно много используют его в своей жизни, важно научить их грамотно пользоваться различными интернет-ресурсами.
Во время 20-минутных встреч с помощью специально подготовленных слайдов активисты «Молодой гвардии» расскажут ребятам, какую информацию можно репостить, а какую нельзя, в чём опасность перехода по ссылкам от незнакомых людей, какие данные можно выкладывать, а какие не стоит.
– Ребёнок должен осознавать, что, регистрируясь на каком-либо сайте, будь то форум или социальная сеть, нельзя вводить свои личные данные: адрес, распорядок дня, телефон, номера карт и так далее - говорит Григорий Закиров. - Нужно понимать, что вся информация в Интернете доступна любому человеку, и часто этим пользуются мошенники.
Справка «УП»
Международный День безопасного Интернета был учреждён по инициативе Европейской комиссии в 2004 году. В России он отмечается с 2005 года во второй вторник февраля. Неделя безопасного Интернета включает ряд мероприятий, которые объединены между собой общей тематикой - безопасность пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивного и этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых технологий в повседневной безопасности. Мероприятия проходят под девизом «Создавайте, присоединяйтесь и уважайте друг друга: качественный Интернет начинается с тебя».
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