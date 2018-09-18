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**Еще два года назад школа № 46 была одной из самых маленьких и старых в Ижевске. Здание признали ава...