Большой театр из Тюмени
Тюменский большой драматический театр получил свое название благодаря неоспоримому факту – громадное здание, в котором он располагается, в самом деле крупнее всех других драмтеатров страны. Но вынесенная в официальное название, эта величина воспринимается как титул, признание высочайшего мастерства (от ассоциаций с Большим театром в Москве и Большим драматическим театром в Санкт-Петербурге удержаться невозможно). Насколько оправданы амбиции тюменской труппы, ижевчане смогут оценить совсем скоро: гастроли пройдут с 8 по 12 ноября.
Тюменский театр не только крупнее любого другого в стране, но и старше большинства из них: этой осенью открылся 160-й сезон. Историю здесь чтут, но театральный процесс организуют в соответствии с современными трендами: в репертуаре много классических названий, но спектакли хрестоматийными не назовешь - в Тюмени ценят поиск, эксперимент, авторскую режиссуру и смешение жанров.
Гастрольная афиша сформирована так, чтобы представить и серьезные творческие поиски театра, и наиболее удачные коммерческие, развлекательные постановки, и детские спектакли.
Половину программы гастролей занимают спектакли петербуржского режиссера Александра Баргмана, худрука «Такого театра», главного режиссера театра им. Комиссаржевской, давно сотрудничающего с Большим драматическим театром Тюмени. Именно его спектаклем «Мольер» (12+) 8 ноября откроются гастроли тюменского театра. Пьеса Михаила Булгакова «Кабала святош», легшая в основу спектакля, остается одним из самых беспощадных исследований взаимоотношений художника-творца с властью, но и настоящим гимном театральному духу, стихии игры, познанию жизни и мира через мудрое скоморошество. Чтобы подчеркнуть это, Баргман использует прием театра в театре, спектакль разворачивается, как репетиция, с повторами и репликами костюмерам, осветителям, монтировщикам. Кроме королевского театра «Пале-Рояль» Людовик XIV открывает здесь кабаре «Мольер» и сам поет там, встряхивая буклями огромного завитого парика. В спектакле звучит живая музыка, инструменталисты и вокалисты исполняют сочинения придворного композитора Людовика XIV Жана-Батиста Люлли и шансонье от Сержа Гинзбура до Шарля Азнавура, придворные с выбеленными лицами и алыми губами носят стилизованные камзолы эпохи Короля-Солнца. И лишь к финалу яркий, карнавальный «весь мир театр» рассыпается, как неудачный спектакль, из трещин буффонной комедии прорывается трагедия.
9 ноября будет показан еще один спектакль Александра Баргмана «Ветер в тополях» (16+) по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса (в 2006 году пьеса получила премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия»). Здесь на сцене всего три актера, играющие «проржавевших старых мальчиков», обитателей пансионата для престарелых. Герои ссорятся, мирятся, мечтают, пытаются вырваться за стены своей уютной, но все же обрекающей их на «дожитие» богадельни, чтобы еще раз ощутить во всей полноте вкус жизни. Это невыносимо болезненная и вместе с тем парадоксально смешная история, сыгранная с блеском: на международном фестивале в Липецке в прошлом году спектакль был отмечен призами за режиссуру и актерский ансамбль.
Третий баргмановский спектакль, который тюменская труппа везет в Ижевск – «С любимыми не расставайтесь» (16+) по пьесе Александра Володина и лирике русских поэтов от Бориса Пастернака до Александра Башлачева. Театр предлагает исследование того, как эгоцентризм и гордыня мешают влюбленностям перерасти в настоящие, долгие, глубокие отношения. В этом году спектакль стал лауреатом XIII Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» им. А. Володина в Санкт-Петербурге.
Гастрольную программу продолжает жесткий, даже жестокий спектакль «Метод Гренхольма» (16+), исследующий, с какой легкостью в погоне за социальным статусом и деньгами наши современники отказываются от всего человеческого в себе, забывают о сострадании. В центре сюжета – завершающий этап конкурса на должность топ-менеджера. Четверо кандидатов начинают игру на выживание, где для получения работы нужно буквально пройти по головам конкурентов. Вывод неутешителен: по природе своей человек – опасное, эгоистичное существо, и если будет потеряна культурная и социальная среда, в которой гуманизм будет считаться единственно приемлемой нормой, человечество одичает поразительно быстро. Спектакль режиссера и актера Александра Тихонова (одного из участников этого жуткого эксперимента играет он сам) – образец сильного психологического театра, где все сконцентрировано на предельно насыщенном существовании актеров.
Легкий, яркий, шумный, взбалмошный развлекательный театр зрителям тоже необходим, уверены в Большом театре Тюмени. Комедия Кена Людвига «Одолжите тенора» (16+) - как раз такой необременительный для нервной системы, веселый спектакль с подменами героев: благодаря череде нелепых случайностей у певца-самоучки появляется шанс занять место всемирно известного тенора. Этот спектакль, поставленный режиссером музыкального театра из Москвы Николаем Покотыло – еще одна возможность (после «Мольера») убедиться в музыкальном профессионализме тюменской труппы: поют здесь «вживую», и порой не хуже настоящих оперных артистов.
Три раза гастролеры сыграют знаменитый мюзикл Геннадия Гладкова и Юрия Энтина «Бременские музыканты» (6+).
Гастроли пройдут в формате «обменных»: пока тюменцы будут играть свои спектакли на сцене Русского драматического театра, наша труппа покажет в Тюмени спектакли «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Чайка», «Ужин дураков», «Между небом и землей», «Вечная жизнь» и «Аленький цветочек».
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