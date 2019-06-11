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С Днем России поздравил жителей республики председатель Госсовета Удмуртии А. Прасолов

11 июня
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Уважаемые жители Удмуртской Республики!

Flag russia tricolor symbol red blue white state flag 593708 С Днем России поздравил жителей республики председатель Госсовета Удмуртии А. Прасолов

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём России! Все мы – граждане большой и сильной страны. Мы помним и чтим её историю, бережём вековые традиции, гордимся делами соотечественников и вместе строим будущее нашего государства.

Жители Удмуртии своим трудом вносят достойный вклад в развитие экономики, укрепление обороноспособности и мощи Российской Федерации. От добросовестной работы каждого зависит, какой будет Россия завтра. Нас объединяет чувство ответственности за судьбу Отчизны, и в этой сплочённости – сила и величие нашей Родины.

12 июня мы отмечаем ещё и день рождения столицы республики. Эта дата особенная для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Ижевска. День города - это праздник ветеранов, родоначальников славных традиций, и молодого поколения, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности, чтобы сделать родной город ещё лучше и краше.

Дорогие земляки!

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей красавицы-Удмуртии и великой России!

Председатель Государственного Совета

Удмуртской Республики А.М. Прасолов

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