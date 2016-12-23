Заместитель генерального директора – директор филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей МАЛЫШЕВ поздравляет энергетиков Удмуртии с профессиональным праздником:
Дорогие коллеги!
Энергетика Удмуртии - это не только мегаватты энергии, сотни километров сетей и десятки тонн оборудования. Энергетика Удмуртии - это, прежде всего люди. Надежные и высокопрофессиональные, отзывчивые и уверенные в себе, инициативные и внимательные.
Только в филиале Удмуртэнерго нас работает более двух тысяч двухсот человек. И каждый на своем рабочем месте делает всё, чтобы в домах наших сограждан горел свет, царил уют, чтобы работали предприятия и социальной сферы, добывалась нефть и развивалось сельское хозяйство. Надежное обеспечение электроэнергией экономики региона - это наша главная и общая задача.
С профессиональным праздником, дорогие коллеги! С Днем энергетика!
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