29 июня делегации из всех районов республики, гости из двадцати регионов России и из-за рубежа (десять тысяч человек!) собрались в окрестностях деревни Малые Мазьги Игринского района на 28-й республиканский Гербер. Проводящийся с 1992 года праздник на этот раз получился по-настоящему масштабным, наполненным событиями и впечатлениями, объединившим историческую суть Гербера и новые смыслы, которыми он «оброс» за последние годы.
Исконный Гербер – праздник окончания весенних посевных работ в удмуртских крестьянских хозяйствах. Время перевести дух, убрать в сарай до следующего сезона плуг и борону, вознести богам молитву о добром урожае. В новом времени Гербер сдвинулся на середину лета, когда посевы на полях зеленеют высокими всходами, а труженики села уже ведут уборку кормовых культур, надеясь успеть до конца лета снять и ещё один укос. Так Гербер превратился в чествование всех работников сельскохозяйственной отрасли, награждение лучших из них.
Гостей праздника у больших деревянных ворот встречали знаменитый игринский фольклорный герой Лопшо Педунь и женщины с дымарями, вениками, заслонками и кочергами. Они окуривали каждого проходящего на поляну ароматным дымом, обрызгивали водой, колотили кочергой по печной заслонке – так ещё в старину удмурты отгоняли злых духов.
Официальные торжества проходили на большой сцене, установленной на огромной поляне прямо перед небольшим скоплением деревьев, среди которого возвышались две вековые ели, огромные, будто попавшие сюда с эпических рисунков Менсадыка Гарипова. Декорации театрализованного представления и самой природы удмуртской земли соединились на редкость гармонично. На самой сцене центральным объектом стало колесо прялки – этот образ, связанный с вечным обновлением и с круговоротом годового колеса, стал ключевым для нынешнего праздника.
Открыл республиканский Гербер Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он поблагодарил всех тружеников агропромышленного комплекса за вклад в развитие отрасли, подчеркнув, что особое внимание развитию села и улучшению качества жизни людей на селе уделяет Президент страны Владимир Путин, и для Удмуртии это направление работы, безусловно, остаётся приоритетным.
Глава республики вручил нескольким молодым семьям и специалистам, применяющим свои умения в сельскохозяйственной сфере, свидетельства на получение средств для строительства жилья по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году благодаря программе улучшить свои жилищные условия смогут 310 семей.
Около главной сцены была организована площадка «Мудор» – здесь удмуртские жрецы-восяси, приехавшие из нескольких районов республики и представляющие все большие удмуртские воршуды (рода), собрались, чтобы над ритуальной праздничной кашей прочитать молитвы Инмару и Кылдысину. Облачённые в белые кафтаны (к богам нужно обращаться со светлыми мыслями и в светлой одежде), подпоясанные кушаками с древними орнаментами, в высоких войлочных шапках, они приковывали внимание собравшихся. Молитвы они возносили негромко, не напоказ, потом с готовностью рассказывая, что благодарили древних удмуртских богов за успешное завершение сева и просили у них хорошего урожая, здоровья для крестьянского скота, благополучия для всех собравшихся на празднике. Сваренной в нескольких больших котлах праздничной пшеничной кашей с мясом угощали потом всех желающих.
Танцевально-пластическая композиция, показанная на поляне у большой сцены, в этот раз была посвящена теме прядения и сплетения нитей человеческих судеб, из которых и складывается история народа. Эпилогом спектакля стало появление пустых котлов – в них представители всех районов ссыпали зерно для праздничной каши следующего года. Поле Гербера опоясал городок умельцев-ремесленников из всех районов Удмуртии. Здесь можно было купить авторские изделия из дерева, бересты, кости и металла, тканые ковры, керамические изделия, музыкальные инструменты (от глиняных свистулек-шуланов до возрождённых удмуртских крезей).
На многочисленных площадках проходили творческие и силовые состязания, мастер-классы по созданию традиционных оберегов из кусочков холстины и соломы и по гончарному делу. Программу праздника завершила вечерняя молодёжная музыкально-танцевальная конкурсная площадка «Шундэктон», где прозвучали песни на русском, удмуртском, эстонском и английском языках.
P.S. Следующий республиканский Гербер пройдёт летом 2020 года в Вавожском районе. А 17 августа текущего года в Москве, в парке «Красная Пресня», состоится очередной фестиваль национальной культуры «Гербер».
Участниками праздника стали делегации из районов Удмуртии, а также гости из регионов с компактным проживанием удмуртов – Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Пермского края, Кировской и Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, представители удмуртских национально-культурных объединений: Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», молодёжной организации «Шунды» и других. Праздник также посетила группа современных художников из Эстонии. Они прибыли в Ижевск с проектом «Экспедиция про.родники».
Для Гербера – самое время
Логическим продолжением Гербера, праздника завершения посевных работ, стал доклад министра сельского хозяйства УР Ольги Абрамовой об итогах посевной кампании. Руководитель ведомства отметила, что в этом году многие хозяйства особенно ответственно подошли к вопросу подготовки семян: 95 процентов семян зерновых и зернобобовых культур соответствовали требованиям классности. Такого уровня качества посевов не было ни в одном из предыдущих годов.
В течение посевной кампании засеяно 252,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что практически соответствует уровню прошлого года. При этом многие хозяйства перепрофилировали свои площади под кормовые культуры, их посев значительно увеличился: рапса (самой маржинальной сельскохозяйственной культуры) посеяно на треть больше, чем год назад, при этом Можгинский район отдал под рапс вдвое больше посевных площадей, чем в 2018 году. План сева льна-долгунца перевыполнен на 10 процентов. Посевную кампанию 2019 года в Удмуртии удалось завершить в оптимальные сроки, а погодные условия позволили труженикам села раньше обычного приступить к заготовке кормов.
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