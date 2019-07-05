МегаФон стал первым по масштабу сети Сегодня более 90% населённых пунктов Удмуртии покрыты сетью МегаФона....

Восстановление главного корпуса оружейного завода в Ижевске планируется начать в 2021 или 2022 году Представители общественности должны определиться, что будет размещаться в башне «Ижмаша» после ремонт...

Про.родники, впадающие в Каму Художники из Эстонии открыли для себя классическое и экспериментальное искусство Удмуртии...