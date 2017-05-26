На форуме «Сделано в Удмуртии» 26 мая ведущие эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности обсудили самые актуальные вопросы развития экспорта в регионе, познакомились с успешными примерами работы российских компаний с иностранными партнерами и представили малому и среднему бизнесу Образовательную программу РЭЦ.
Дискуссию «Экспортный потенциал – как выйти на международный рынок?» открыл Петр Фрадков, генеральный директор Российского экспортного центра. Он высоко оценил перспективы Удмуртии в развитии внешнеэкономической деятельности, поделился лучшими отечественными практиками выхода на внешние рынки и рассказал о наиболее эффективных инструментах стимулирования экспортной деятельности, в том числе путем оказания экспортно ориентированным предприятиям информационной поддержки и обучения основам экспорта.
«У Удмуртской Республики есть реально очень хороший запас прочности в этом смысле, огромный потенциал. В регионе есть соответствующая инфраструктура. Есть региональный центр поддержки экспорта. Есть понимание руководства, что экспорт – это важно. И мы готовы здесь всячески совместно работать», – подчеркнул глава группы РЭЦ Петр Фрадков.
Также на форуме выступила Валерия Антоненко, руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики, тренер Образовательного проекта РЭЦ. Она рассказала представителям малого и среднего бизнеса о реализации Образовательной программы РЭЦ, которая стартовала в Удмуртии в апреле 2017 года. Часть региональных предпринимателей уже смогли на своем опыте оценить уникальность методик преподавания Программы, доступность подачи учебного материала и участие в решении кейсов из сферы экспорта.
«Мы стараемся рассказать как можно более широкой аудитории предпринимателей о запуске Образовательной программы РЭЦ в Удмуртии, на которую возлагаем большие надежды в части повышения уровня профессиональных компетенций в области ВЭД. В июне мы впервые проведем обучение по двум очень интересным и важным курсам Программы – «Эффективный маркетинг для экспортеров» и «Деловая коммуникация в экспортной деятельности», которые, уверена, также будут положительно оценены предпринимателями, как и первый курс «Введение в экспорт», – рассказала Валерия Антоненко.
До конца года предпринимателям Удмуртии будут доступны 8 базовых курсов Образовательной программы РЭЦ, которые охватывают все этапы экспортной деятельности, что позволит им получить исчерпывающую информацию и полный объем знаний для успешного выхода на внешние рынки.
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