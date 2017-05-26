В сентябре 1000 предпринимателей Удмуртии смогут пройти бесплатное обучение у лучших предпринимателей...

В Ижевске продолжает работу форум «Сделано в Удмуртии». ...

Оригинальный и многофункциональный интегральный трактор будут выпускать в Удмуртии....