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С 13 января пенсионеры в Удмуртии начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей

9 января
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032607.1 С 13 января пенсионеры в Удмуртии начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей

С 13 января пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей.

Единовременную прибавку к пенсии получат все - и гражданские, и военные, и работающие. Исключения составят лишь те, кого почтальоны дома не застанут в январе, тогда прибавка придет в следующем месяце, пишет «Российская газета».

Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно - она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом. Если пожилой человек, например, бывший военный, получает две пенсии и одну из них - из Пенсионного фонда России (ПФР), с ней поступят и пять тысяч. А если кому-то январскую пенсию доставили заранее, например, в декабре, то выплату сделают дополнительно в течение января.

По данным ПФР, эти деньги положены пожилым людям, проживающим только в России и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года.

Напомним, единовременная выплата пенсионерам компенсирует "недоиндексацию" пенсий в прошлом году. Всего ее получат 43 миллиона человек. Средняя страховая пенсия по старости в России сейчас 13,2 тысячи рублей.

C 1 февраля намечено повышение пенсий на процент реальной инфляции по итогам прошлого года. Ожидается, что ее уровень составит 5,8 процента.

Фото: dddkursk.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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