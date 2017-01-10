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С 10 января в Удмуртии начнется потепление

9 января
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Imgen2 aspx С 10 января в Удмуртии начнется потепление

В понедельник, 9 января, утром температура воздуха в Удмуртии опустилась до -30…-40 °С. Наиболее низкие значения отметились в северных районах республики. Во второй половине дня она несущественно повысится на 2-5 градусов. Вечером прогнозируется -30,-35 °С, завтра утром -27,-32 °С. Потепление начнется с северо-западных районов, на юго-востоке региона утром сохранятся морозы, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В течение дня 10 января потеплеет до -15…-20 °С. Начнется снег, в течение дня он будет преимущественно небольшим.

11 января потепление продолжится, к вечеру в среду температура воздуха поднимется до -6…-11 °С. Также прогнозируется небольшой снег в связи с прохождением фронта. 12 января будет тепло, днем ожидается -3…-8 °С.

В последующие дни на неделе температура воздуха будет высокой относительно климатических норм: в ночное время от -10 до -15 °С, днем до -5 °С.

Сильных снегопадов в ближайшую неделю не ожидается.

Фото: into-sana.kiev.ua

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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