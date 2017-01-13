С 1 января вступил в действие федеральный закон 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который объявил машино-места недвижимостью.
Кроме того, введено понятие машино-места. В соответствии с определением под машино-местом понимается индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Место может быть частично ограничено строительной или иной ограждающей конструкцией.
В законе уточнены правоотношения, возникшие ранее, до вступления в силу федерального закона. В частности, объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места, права на который были зарегистрированы ранее, признается машино-местом. Полученные до вступления в силу 315-ФЗ документы, в которых в качестве вида объекта недвижимости указано машино-место, сохраняют свою юридическую силу и не требуют переоформления, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по УР. . Участник общей долевой собственности вправе осуществлять выдел своей доли в натуре, определив границы машино-места, а также зарегистрировать право собственности на него. Кроме того, согласие иных участников долевой собственности не требуется при наличии соглашения всех сособственников или решения общего собрания в части пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Общая долевая собственность на помещение, в границах которого располагаются объекты, прекращается со дня выдела в натуре доли последним участником долевой собственности и регистрации им права собственности на машино-место.
Таким образом, с 2017 года машино-место признается самостоятельным объектом недвижимого имущества, если является частью здания или сооружения и имеет границы, описанные в документах кадастрового учета, а следовательно, при наличии государственной регистрации права собственности такой объект недвижимого имущества может являться предметом различных сделок. Иными словами, владельцы машино-мест смогут на законных основаниях продавать, покупать, сдавать в аренду, передавать в залог и совершать иные сделки.
Обращаем внимание, в данном случае речь не идет о парковочных местах во дворах многоквартирных домов.
Фото: moskva.dorados.ru
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