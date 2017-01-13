Главная » С 1 января машино-место считается объектом недвижимости

С 1 января машино-место считается объектом недвижимости

12 января
0
10971v26ad9eb5 С 1 января машино-место считается объектом недвижимости

С 1 января вступил в действие федеральный закон 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который объявил машино-места недвижимостью.

Кроме того, введено понятие машино-места. В соответствии с определением под машино-местом понимается индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Место может быть частично ограничено строительной или иной ограждающей конструкцией.

В законе уточнены правоотношения, возникшие ранее, до вступления в силу федерального закона. В частности, объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места, права на который были зарегистрированы ранее, признается машино-местом. Полученные до вступления в силу 315-ФЗ документы, в которых в качестве вида объекта недвижимости указано машино-место, сохраняют свою юридическую силу и не требуют переоформления, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по УР. . Участник общей долевой собственности вправе осуществлять выдел своей доли в натуре, определив границы машино-места, а также зарегистрировать право собственности на него. Кроме того, согласие иных участников долевой собственности не требуется при наличии соглашения всех сособственников или решения общего собрания в части пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Общая долевая собственность на помещение, в границах которого располагаются объекты, прекращается со дня выдела в натуре доли последним участником долевой собственности и регистрации им права собственности на машино-место.

Таким образом, с 2017 года машино-место признается самостоятельным объектом недвижимого имущества, если является частью здания или сооружения и имеет границы, описанные в документах кадастрового учета, а следовательно, при наличии государственной регистрации права собственности такой объект недвижимого имущества может являться предметом различных сделок. Иными словами, владельцы машино-мест смогут на законных основаниях продавать, покупать, сдавать в аренду, передавать в залог и совершать иные сделки.

Обращаем внимание, в данном случае речь не идет о парковочных местах во дворах многоквартирных домов.

Фото: moskva.dorados.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо