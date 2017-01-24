С 1 января 2017 года «дачная амнистия» усложнилась в связи с новыми требованиями вступившего в силу Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Упрощенный порядок регистрации садовых, дачных домов, бань, гаражей (не расположенных в гаражных кооперативах) и других сооружений на земельном участке, предназначенном для дачного хозяйства или садоводства, утратил свою силу, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртии.
Одно из ключевых изменений касается замены декларации на объект недвижимости (здание, сооружение) техническим планом. Если раньше заявитель самостоятельно вносил сведения об объекте недвижимости в декларацию, указывая площадь, год постройки, этажность, материал стен и другие характеристики, то сейчас гражданам для изготовления технического плана нужно обращаться к кадастровым инженерам.
Специалисты проведут замеры, определят координаты объекта недвижимости и изготовят технический план для постановки на кадастровый учет. Данная услуга является платной и учитывает выезд кадастрового инженера, применение геодезических приборов, площадь, конфигурацию объекта недвижимости и т.д. Узнать сведения о кадастровом инженере, в том числе результаты его профессиональной деятельности, учитывающие количество сданных межевых и технических планов, решения об отказе в кадастровом учете и т.д., можно на сайте Росреестра в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам» во вкладке «Реестр кадастровых инженеров».
Для государственной регистрации права собственности необходимо обратиться в любой офис МФЦ «Мои документы» с заявлением. Если право собственности на земельный участок не зарегистрировано в Едином реестре недвижимости, то заявителю также необходимо предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок (копия и подлинник). При этом размер государственной пошлины при регистрации составит 350 руб. за каждый объект. Срок государственной регистрации при обращении в офисы МФЦ Удмуртской Республики – 12 рабочих дней.
Фото: navigator63.ru
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