Летом Русский драматический театр заявил о своем социальном проекте – был поставлен спектакль «Ассакамури» (12 +), нацеленный на профилактику наркомании в подростковой и молодежной среде.
«Ассакамури» – пьеса, написанная в 90-х годах, полная чернухи и бытовых примет того времени, – была переделана с согласия авторов режиссером Юлией Кочневой. Получилась история юношеской любви, на пути которой встали не только родители, но и наркотики. В спектакле появились современные ритмы, тренды, технологии, но остался «вечный вопрос»: касается нас жизнь и боль наркозависимых и их семей или нет?
Первыми «Ассакамури» увидели в августе сотрудники службы наркоконтроля, педагоги, специалисты по делам молодежи, муниципальных и общественных организаций, занимающиеся наркозависимыми и детьми группы риска. Это оказались профессиональные зрители: они узнали среду, оценили верную игру актеров и то, что их проблематику впервые в республике подняли на высокий уровень профессионального театра, увидели помощь своей работе. Все они захотели привести на спектакль молодежь и подростков, хотя вокруг возраста разгорелась небольшая дискуссия: не ранит ли спектакль категорию «12+»? Все же специалисты сошлись во мнении, что именно с этого возраста пора говорить о таком страшном соблазне, ломающем, в итоге, здоровье и жизнь. Изящное чужеземное слово «ассакамури» в переводе обозначает небезобидный «цветок конопли».
Этот спектакль обязательно требует продолжения – обсуждения его со взрослыми, и прежде всего с родителями. Общие переживания вызывают доверительный тон, потрясение от истории дает повод поговорить о том, о чем обычно молчат.
При обсуждении первого показа специалисты из Камбарки и Сюмсинского района предложили организовать бесплатные приезды подростков из районов – дети из группы риска обычно малообеспеченны, и для них открытием в Ижевске станет не только спектакль. Сам театр, его здание и атмосфера – как вход совсем в другую жизнь. И ее нужно показать. Республика умеет делать всем своим первоклассникам праздник в цирке. Почему бы не дать своим трудным подросткам шанс увидеть спектакль, который заставляет задуматься, – не назиданием, а пробуждением эмоций.
«Ассакамури» способен «погнать волну» эффективной профилактики, ради которой и создан. Жаль, если его уложат лишь в рамки отчетности по проекту и «разумный» график показов. Другая ситуация, конечно, потребует от театра напряжения. Но ведь есть чего ради. Премьера «Ассакамури» состоится 14 сентября.
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