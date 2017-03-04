Закон сохранения энергии Двадцать лет назад в Балезино открылся первый и единственный районный физико-математический кружок...

Валерий Грахов: «Профессор начинается с абитуриента» Легендарному ИжГТУ (ИМИ), носящему ныне имя великого конструктора-оружейника М.Т. Калашникова, в фев...