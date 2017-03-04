Дуальная система профессионального образования становится не только модным, но и почти обязательным направлением в работе образовательных учреждений по всей стране, в том числе и в нашей республике. Насколько эта система отвечает требованиям современного производства в подготовке кадров, об этом и многих других вопросах профессионального обучения шел разговор за круглым столом в Ижевском политехническом колледже в ходе регионального чемпионата WorldSkills (ВорлдСкиллс).
Участие в нем приняли и руководители средних учебных заведений республики, и представители кадровых служб крупных предприятий республики, Министерства экономики, Удмуртской торгово-промышленной палаты.
Тон в дискуссии задал ведущий, или, как теперь принято говорить, модератор круглого стола, директор Ижевского политехнического колледжа Владимир Долганов. Может быть, поэтому особенно часто в выступлениях участников круглого стола звучало слово Германия.
Как становятся мастерами
– Об этой системе я услышал 25 лет назад, – поделился своими воспоминаниями Владимир Александрович. – Так уж сложилась судьба, что в 1991 году я проходил стажировку на одном из заводов «Мерседес Бенц» в Дюссельдорфе и тогда уже заинтересовался термином «дуальная система». В конце стажировки как раз было запланировано изучение дуальной системы в рамках альянса завода и Франс Юргенс колледжа. По этому поводу я написал даже монографию. Сейчас читаю ее с улыбкой, потому что 25 лет – это целая эпоха, много воды утекло, но суть дуальной системы не изменилась. Любой процесс предусматривает освоение теоретических знаний и профессиональных практических навыков. Вопрос лишь в том, насколько качественно организовано профессиональное обучение. И здесь равных немцам нет. Со свойственной им педантичностью, дотошностью, послушностью они довели механизм производственного обучения до абсолютного совершенства.
После трех с половиной лет обучения в техникуме выпускник обязан был пять лет проработать на заводе «Мерседес Бенц». Ему присваивалось звание подмастерья. После пяти лет на производстве, получив хорошую характеристику, он должен был сдать экзамен в Торгово-промышленной палате по социальной педагогике и социальной психологии и дать мастер-класс как преподаватель.
А мастер-классы проводятся довольно занятно. Например, по компетенции техобслуживания и ремонта автомобилей. Ставят перед претендентом на звание мастера задачу: объяснить двум девушкам, которые не имеют никакого представления об автомобиле, устройство аккумуляторной батареи и научить ее техническому обслуживанию. Дается контрольное время. Он должен так все объяснить, чтобы девушки затем показали положительные знания. Если они не усвоят урок, он недостоин звания мастера.
В Германии во главу угла всегда ставилось производственное обучение. Еще в 30-е годы промышленники стали понимать: практических знаний недостаточно, чтобы двигаться в ногу с прогрессом. Тогда и был принят закон о профессиональном образовании, обязывающий каждого обучающегося на производстве получать еще и теоретические знания.
За все надо платить
В Германии не существует договоров между предприятием и учебным заведением.
Есть договор между учебным заведением и Торгово-промышленной палатой. Их отношения регулирует закон о профессиональном образовании, в котором четко прописано, что за производственное обучение в Германии отвечает предприятие, какой бы организационно-правовой формы оно ни было – частной или государственной.
Закон также определяет, какие предприятия могут участвовать в процессе обучения. Статус обучающего предприятия присваивает Торгово-промышленная палата.
При этом оно получает от государства соответствующие преференции в рамках своей экономической деятельности. Общая идеология сотрудничества определяется Федеральным институтом профессионального образования, на основании которого Министерство образования земли взаимодействует с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, в первую очередь – с Торгово-промышленной палатой.
Таким образом, мы видим четко отлаженную систему профессионального образования, которая формировалась на протяжении многих веков на основе совершенного законодательства.
По мнению Владимира Долганова, в нашей стране, к сожалению, славные исторические традиции подготовки кадров порушены. Институт наставничества только начинает восстанавливаться, а наставник – это главная фигура в дуальном обучении. Отсутствуют преференции для предприятий, вкладывающих средства в образование.
В Германии закон прописывает обязанность обучающего предприятия бесплатно предоставлять студенту учебные средства, материалы и инструменты, необходимые для профессионального обучения, сдачи промежуточного выпускного экзамена, даже если он проводится после завершения трудовых отношений.
В нашей стране сейчас это одна из проблем профессиональных образовательных заведений. Без металла, без сортового профиля, без листа работать невозможно. А это все стоит денег. Все это раньше безвозмездно предоставлял завод, сейчас за все надо платить.
Понять и применить
Важной темой круглого стола можно назвать обсуждение опыта Пермского края, реализующего программу «Рабочие кадры под ключ», которую частично собираются принять на вооружение и в нашей республике, но пермская программа требует особого рассказа.
Какую бы сторону проблемы внедрения дуальной системы ни обсуждали участники круглого стола, неизменно возникали вопросы о налоговых льготах, иных преференциях предприятиям, вкладывающим средства в подготовку кадров. Все эти вопросы упираются в необходимость принятия закона о профобразовании.
Подводя итоги дискуссии, Владимир Долганов назвал ее полезной.
– Цель нашего круглого стола не петицию президенту написать, – заявил он, – а хотя бы понять, о чем идет речь. Мы расширили свой кругозор, уяснили, что такое дуальная система, как ее применить, чтобы она на сто процентов заработала в России.
Что русскому хорошо…
Пожалуй, наиболее ярким и обобщающим позиции своих коллег было выступление директора Ижевского техникума радиоэлектроники и информационных технологий Екатерины Кривоноговой. Выделив основные проблемы реализации дуальной системы, она предложила всем подумать: а нужно ли вворачивать русский болт в немецкую гайку?
– Одним из преимуществ дуального образования считают устранение недостатков профессионального обучения, разрыва между теорией и практикой, – говорила Екатерина Кривоногова. – Мы должны обучать тому, что пригодится работнику непосредственно на предприятии. Здесь возникает противоречие. Как быть с Государственным образовательным стандартом? Он для нас закон и требует порой обучения таким видам работ, которые не встречаются ни на одном предприятии нашей республики. Логично было бы скорректировать эту программу, отказаться от видов работ, не востребованных в реальной практике. Но в этом случае мы нарушаем наш основной федеральный закон, а, следовательно, при ближайшей процедуре аккредитации можем быть ее лишены, а дипломы выпускников могут быть признаны недействительными.
Второе преимущество дуальной системы состоит в том, что будущие специалисты учатся гораздо более осознанно на предприятии, стремятся закрепиться на рабочем месте после обучения. Например, вот уже несколько лет ИЭМЗ «Купол» заключает договоры с будущими станочниками, которые обучаются в техникуме. Выплачивают им в течение срока обучения дополнительную стипендию, обязуются трудоустроить.
Система дуального образования раздвигает функцию социализации молодежи, умение работать в коллективе, нести ответственность. К сожалению, в нашей системе образования мы столько лет потратили на индивидуальный подход, что дети не готовы сегодня нести коллективную ответственность. Они опаздывают на практику, не особенно стремятся выполнять определенные работы, ходить за наставниками. Да и наставника трудно сейчас найти, ведь согласно стандарту он должен иметь и педагогическое образование.
Отечественные предприниматели не готовы вкладывать средства в подготовку кадров. В условиях кризиса им сложно сделать даже какие-то кадровые прогнозы, а у мелких предприятий нет денег, чтобы вложиться в развитие материальной базы учебных заведений. Законодательство Российской Федерации не предполагает налоговых преференций бизнесу за участие в подготовке кадров.
– Я не ставила задачу дискредитировать систему дуального обучения, нивелировать ее значение в проблеме подготовки кадров, – подчеркнула Екатерина Кривоногова. – Она хорошо себя зарекомендовала. Она продумана. Она реализуется. Но мы прекрасно знаем русскую поговорку: «Что русскому хорошо, то для немца – смерть». В обратную сторону она тоже работает. Может быть, нам не пытаться перекраивать чужую систему на русский манер, а посмотреть лучшие практики советского периода, когда мы работали с базовыми предприятиями, и создать нечто новое без слепого копирования иностранной модели обучения.
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