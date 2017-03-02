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Русский болт на немецкую гайку

2 марта
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Что нужно сделать, чтобы дуальная система образования заработала в России

Дуальная система профессионального образования становится не только модным, но и почти обязательным направлением в работе образовательных учреждений по всей стране, в том числе и в нашей республике. Насколько эта система отвечает требованиям современного производства в подготовке кадров, об этом и многих других вопросах профессионального обучения шел разговор за круглым столом в Ижевском политехническом колледже в ходе регионального чемпионата WorldSkills (ВорлдСкиллс).

Участие в нем приняли и руководители средних учебных заведений республики, и представители кадровых служб крупных предприятий республики, Министерства экономики, Удмуртской торгово-промышленной палаты.

Тон в дискуссии задал ведущий, или, как теперь принято говорить, модератор круглого стола, директор Ижевского политехнического колледжа Владимир Долганов. Может быть, поэтому особенно часто в выступлениях участников круглого стола звучало слово Германия.

Как становятся мастерами

– Об этой системе я услышал 25 лет назад, – поделился своими воспоминаниями Владимир Александрович. – Так уж сложилась судьба, что в 1991 году я проходил стажировку на одном из заводов «Мерседес Бенц» в Дюссельдорфе и тогда уже заинтересовался термином «дуальная система». В конце стажировки как раз было запланировано изучение дуальной системы в рамках альянса завода и Франс Юргенс колледжа. По этому поводу я написал даже монографию. Сейчас читаю ее с улыбкой, потому что 25 лет – это целая эпоха, много воды утекло, но суть дуальной системы не изменилась. Любой процесс предусматривает освоение теоретических знаний и профессиональных практических навыков. Вопрос лишь в том, насколько качественно организовано профессиональное обучение. И здесь равных немцам нет. Со свойственной им педантичностью, дотошностью, послушностью они довели механизм производственного обучения до абсолютного совершенства.

После трех с половиной лет обучения в техникуме выпускник обязан был пять лет проработать на заводе «Мерседес Бенц». Ему присваивалось звание подмастерья. После пяти лет на производстве, получив хорошую характеристику, он должен был сдать экзамен в Торгово-промышленной палате по социальной педагогике и социальной психологии и дать мастер-класс как преподаватель.

А мастер-классы проводятся довольно занятно. Например, по компетенции техобслуживания и ремонта автомобилей. Ставят перед претендентом на звание мастера задачу: объяснить двум девушкам, которые не имеют никакого представления об автомобиле, устройство аккумуляторной батареи и научить ее техническому обслуживанию. Дается контрольное время. Он должен так все объяснить, чтобы девушки затем показали положительные знания. Если они не усвоят урок, он недостоин звания мастера.

В Германии во главу угла всегда ставилось производственное обучение. Еще в 30-е годы промышленники стали понимать: практических знаний недостаточно, чтобы двигаться в ногу с прогрессом. Тогда и был принят закон о профессиональном образовании, обязывающий каждого обучающегося на производстве получать еще и теоретические знания.

За все надо платить

В Германии не существует договоров между предприятием и учебным заведением.

Есть договор между учебным заведением и Торгово-промышленной палатой. Их отношения регулирует закон о профессиональном образовании, в котором четко прописано, что за производственное обучение в Германии отвечает предприятие, какой бы организационно-правовой формы оно ни было – частной или государственной.

Закон также определяет, какие предприятия могут участвовать в процессе обучения. Статус обучающего предприятия присваивает Торгово-промышленная палата.

При этом оно получает от государства соответствующие преференции в рамках своей экономической деятельности. Общая идеология сотрудничества определяется Федеральным институтом профессионального образования, на основании которого Министерство образования земли взаимодействует с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, в первую очередь – с Торгово-промышленной палатой.

Таким образом, мы видим четко отлаженную систему профессионального образования, которая формировалась на протяжении многих веков на основе совершенного законодательства.

По мнению Владимира Долганова, в нашей стране, к сожалению, славные исторические традиции подготовки кадров порушены. Институт наставничества только начинает восстанавливаться, а наставник – это главная фигура в дуальном обучении. Отсутствуют преференции для предприятий, вкладывающих средства в образование.

В Германии закон прописывает обязанность обучающего предприятия бесплатно предоставлять студенту учебные средства, материалы и инструменты, необходимые для профессионального обучения, сдачи промежуточного выпускного экзамена, даже если он проводится после завершения трудовых отношений.

В нашей стране сейчас это одна из проблем профессиональных образовательных заведений. Без металла, без сортового профиля, без листа работать невозможно. А это все стоит денег. Все это раньше безвозмездно предоставлял завод, сейчас за все надо платить.

Понять и применить

Важной темой круглого стола можно назвать обсуждение опыта Пермского края, реализующего программу «Рабочие кадры под ключ», которую частично собираются принять на вооружение и в нашей республике, но пермская программа требует особого рассказа.

Какую бы сторону проблемы внедрения дуальной системы ни обсуждали участники круглого стола, неизменно возникали вопросы о налоговых льготах, иных преференциях предприятиям, вкладывающим средства в подготовку кадров. Все эти вопросы упираются в необходимость принятия закона о профобразовании.

Подводя итоги дискуссии, Владимир Долганов назвал ее полезной.

– Цель нашего круглого стола не петицию президенту написать, – заявил он, – а хотя бы понять, о чем идет речь. Мы расширили свой кругозор, уяснили, что такое дуальная система, как ее применить, чтобы она на сто процентов заработала в России.

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Автор статьи

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