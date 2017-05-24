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Руслан Нигматуллин и игроки ФК «Зенит-Ижевск» стали донорами крови

23 мая
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После сдачи крови футболисты подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых дел – символ донорского марафона #LGПередайПасДобра.

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В преддверии важных спортивных событий в России LG Electronics, Корпорация «Центр» совместно с Ижевской Государственной Медицинской Академией провели 82-й в истории донорского проекта LG футбольный День донора.

Послами добрых дел в этот день стали известные спортсмены, российские футболисты – Руслан Нигматуллин, трехкратный чемпион России по футболу, обладатель Кубка России, двукратный лучший вратарь России, известный DJ, и игроки ФК «Зенит-Ижевск». День донора был посвящен также празднованию 27-летия работы Корпорации «Центр».

После сдачи крови Руслан Нигматуллин и футболисты ФК «Зенит-Ижевск» подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых дел – символ донорского марафона #LGПередайПасДобра.

В донорской акции также приняли участие более 150 студентов ИГМА, сотрудники LG, Корпорации «Центр» вместе с генеральным директором Романом Гайдуковым.

После окончания донорской акции состоялся мастер-класс Татьяны Шахнес, PR директора LG в России, члена Координационного Центра по донорству при Общественной палате РФ. Татьяна рассказала студентам о корпоративном волонтерстве и социальных проектах LG.

Руслан Нигматуллин также посетил базу ФК «Зенит-Ижевск» и поделился с молодыми футболистами своей историей успеха и секретами спортивных достижений.

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