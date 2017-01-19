В Ижевске перед судом предстанет директор управляющих компаний и депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов, обвиняемый в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.
Как сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике, расследование уголовного дела по обвинению директора ООО «Городская УК» Наиля Кутдузова в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) завершено и передано в суд.
По данным следствия, обвиняемый в период с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2015 года, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства МУП г. Ижевска «Ижводоканал» в сумме 14,5 миллионов рублей и Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 8,1 миллиона рублей. Указанные средства поступили от жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Единая УК», за оказанные услуги по поставке холодной воды, водоотведению и электроснабжению.
Кроме того, обвиняемый, являясь директором АНО «Единый СПК», в период с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства МУП г. Ижевска «Ижводоканал» в сумме 29,8 миллионов рублей, которые поступали от жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением АНО «Единый СПК», за оказанные услуги по поставке холодной воды и водоотведению.
В рамках расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, в том числе проведена бухгалтерская экспертиза, изъяты и исследованы бухгалтерские документы обеих управляющих компаний за период 2013-2016 годы, допрошены в качестве свидетелей работники ООО «Единая УК», АНО «Единый СПК», жители многоквартирных домов.
Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на его имущество на сумму более 50 миллионов рублей, в том числе несколько квартир и автомобилей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Фото: day.org.ru
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