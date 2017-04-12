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Руководители Удмуртии и заводчане возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

12 апреля
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!nik 3529 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Руководители Удмуртии и заводчане возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

12 апреля состоялось возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину у проходной завода «Аксион», продукция которого обеспечила первый полёт человека в космос и по сей день участвует в реализации российской космической программы.

В торжественном мероприятии приняли участие и.о. Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев, и.о. руководителя Администрации Главы и Правительства региона Сергей Смирнов, работники и ветераны завода.

«Горжусь тем, что промышленность Удмуртии имеет «космическую специализацию», - подчеркнул после церемонии возложения цветов Виктор Савельев. – Предприятия региона разрабатывают и производят оборудование, которое обеспечивает надёжность и управляемость космической техники. Участие в космических проектах задаёт высокую планку, требует постоянного обновления технологий – и тем самым укрепляет статус Удмуртии как одного из передовых промышленных регионов».

«Сегодня мы чествуем не только космонавтов, но и тех, без кого подобный рывок не состоялся бы. Я хочу выразить благодарность за качественную работу и самоотверженный труд коллективам завода «Аксион», Ижевского радиозавода, института «Прикампромпроект» и ещё ряда предприятий Удмуртии, – это ваш праздник! Мои поздравления всем жителям Удмуртии – региона, в числе промышленных брендов которого, наряду с «Калашниковым», должен громко звучать «космос», - прокомментировал Сергей Смирнов.

Напомним, что памятник Юрию Гагарину был открыт в Ижевске при поддержке завода «Аксион»в честь 55-летней годовщины полёта человека в космос. Он является точной копией памятника первому космонавту, установленному в подмосковных Люберцах и в Лондоне.

Пресс-службы Главы и Правительства УР

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