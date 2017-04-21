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Руководителем пресс-службы Главы и Правительства Удмуртии стала Екатерина Волкова

21 апреля
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ama1055 Руководителем пресс-службы Главы и Правительства Удмуртии стала Екатерина Волкова

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов назначил на должность руководителя пресс-службы Главы и Правительства УР Екатерину Волкову.

Ранее Екатерина Волкова занимала должность директора в автономном учреждении Удмуртской Республики «Региональная служба новостей «Удмуртия» (ИА «Удмуртия»).

Врио главы региона Александр Бречалов отметил, что ключевой задачей для руководителя пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики станет повышение открытости и публичности органов государственной власти региона.

«Екатерине Волковой предстоит работа по повышению узнаваемости деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики. Формат работы пресс-службы должен отвечать современным запросам общества как в части информированности, так и в части технологичности, мобильности и гибкости всех процессов», - сообщил врио главы республики.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

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