В четверг, 21 сентября, состоялось общее собрание депутатов Госсовета Удмуртии, выдвинутых от ЛДПР. Руководителем фракции ЛДПР в Государственном Совете шестого созыва избран Тимур Ягафаров, возглавлявший фракцию и в предыдущем созыве. Кроме него, во фракцию вошёл Антон Кузнецов.
В соответствии с Регламентом Государственного Совета документы для регистрации фракции будут предоставлены в секретариат первой сессии республиканского парламента.
Фото: Пресс-служба Госсовета УР
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