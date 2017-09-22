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Руководителем фракции ЛДПР в Удмуртии избран Тимур Ягафаров

22 сентября
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%d0%af%d0%b3%d0%b0%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2 Руководителем фракции ЛДПР в Удмуртии избран Тимур Ягафаров

В четверг, 21 сентября, состоялось общее собрание депутатов Госсовета Удмуртии, выдвинутых от ЛДПР. Руководителем фракции ЛДПР в Государственном Совете шестого созыва избран Тимур Ягафаров, возглавлявший фракцию и в предыдущем созыве. Кроме него, во фракцию вошёл Антон Кузнецов.

В соответствии с Регламентом Государственного Совета документы для регистрации фракции будут предоставлены в секретариат первой сессии республиканского парламента.

Фото: Пресс-служба Госсовета УР

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