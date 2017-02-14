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Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике провел прием граждан

13 февраля
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На днях руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Михаил Коняхин провел личный прием граждан в приемной Президента РФ в Удмуртской Республике.

В ходе проведенного мероприятия рассматривались вопросы, касающиеся государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость, в том числе пользования общим имуществом многоквартирного дома, незаконного захвата земель общего пользования, порядка перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Также в рамках приема заявителям был разъяснен порядок оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В Управлении Росреестра по Удмуртской Республике напоминают, что, начиная с 2016 года кадастровая стоимость является базовой для начисления налога. В 2016 году в Удмуртии было рассмотрено в 3 раза больше заявлений, чем в 2015 году. Решение о пересмотре кадастровой стоимости и об установлении ее в размере рыночной принято в отношении 72% от общего числа всех поступивших заявлений.

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