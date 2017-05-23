Сегодня Александр Бречалов в своей Резиденции провёл встречу с руководителями банков и филиалов банков, других кредитных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Руководитель Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Татьяна Жиганшина отметила, что развитие региональной банковской сферы осуществляется адекватно темпам восстановления экономической активности. По большинству основных показателей отмечена положительная динамика. В прошлом году уровень инфляции в Удмуртии достиг целевого ориентира Банка России, установленного на конец 2017 года (3,7 процента).
Кредитными организациями заёмщикам республики предоставлено 359,7 миллиарда рублей кредитов. Ими привлечено ресурсов на сумму более 200 миллиардов рублей. Сохранилась тенденция роста ипотечных кредитов. Просроченная задолженность по ссудам банков за 2016 год увеличилась на 1,8 процента и составила 3,5 процента (по России - 7,2 процента).
Участники встречи подняли тему более качественного информирования населения о работе кредитных учреждений. Проблема особенно остро стоит в сельских районах. Выслушав их, Александр Бречалов сообщил, что наша республика вошла к небольшой список регионов, где будет запущен пилотный образовательный проект по повышению финансовой грамотности людей.
По мнению руководителя филиала ОАО «Сбербанк России» - Удмуртского отделения № 8618 Сергея Коновалова, региональная власть должна быть более открытой.
"Полностью поддерживаю ваше пожелание, - ответил Александр Бречалов. - Я сторонник партнёрских взаимоотношений со всеми, с банковским бизнесом в том числе. Накануне Дня предпринимателя провёл много встреч с представителями различных сфер экономики республики и всегда призывал коллег к честности и прозрачности. Погрузившись в проблемы региона, убедился, что в Удмуртии очень много неиспользуемых резервов. Что-то уже сделано для повышения эффективности нашей работы, что-то предстоит сделать. Необходимо изменить подходы в инвестиционной деятельности. Именно для этого в том числе к нам приедут известные эксперты".
Врио Главы пригласил банкиров на мероприятия в рамках Дня предпринимателя, которые пройдут в Ижевске в конце этой недели. "26 мая - отправная точка нашей совместной большой работы. Мы с вами должны сделать мощный рывок, чтобы сформировать дорожную карту и подготовить карту инвестиционных возможностей. Жду вашей активности, я открыт для общения с вами", - резюмировал Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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