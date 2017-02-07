Руководитель Ижевского отделения министерства иностранных дел РФ Дмитрий Бачериков ответит на вопросы граждан в рамках прямой телефонной линии.
Прямая линия состоится 10 февраля с 10 до 12 часов по телефону: 8 (3412) 68-24-39, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
Все желающие смогут задать свои вопросы, связанные с посещением зарубежных стран, легализации документов за рубежом, получения виз иностранных государств и другие.
Фото: mirbelogorya.ru
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