В июне этого года в республике была выявлена партия птицеводческой продукции (полуфабрикат из мяса индейки) производства ООО «ПензаМолИнвест», поступившая в торговые сети. В ней специалисты обнаружили геном возбудителя гриппа птиц. Главным управлением ветеринарии УР вся партия заражённого полуфабриката была незамедлительно изъята из оборота и под контролем госветслужбы уничтожена.
Учитывая наличие фактов распространения вируса на территории Российской Федерации, ветеринарной службой региона были приняты дополнительные превентивные меры. К примеру, в республике усилили контрольные мероприятия (рейды) по местам несанкционированной торговли живой птицей и продукцией птицеводства непромышленной выработки. Организовали дежурство государственных ветеринарных инспекторов на стационарных и мобильных постах ГИБДД в целях пресечения несанкционированного перемещения подконтрольных грузов.
Принятые меры обеспечили оперативность при локализации и ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц, выявленного в конце июля текущего года в личных подсобных хозяйствах граждан Игринского и Дебёсского районов. Как выяснилось, в Удмуртию жителем Марий Эл была ввезена инфицированная птица, что привело к падежу домашней птицы в некоторых хозяйствах частников.
Уже на следующий после обнаружения инфекции день Председатель Правительства республики провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрели вопрос о неотложных мерах по купированию очагов высокопатогенного гриппа птиц. 1 августа распоряжением Главы УР на территории деревни Сепож Игринского района установили ограничительные мероприятия (карантин).
Для оздоровления территории было задействовано 5 единиц дезинфекционной техники, более 20 единиц автотранспорта, около 100 специалистов государственной ветеринарной службы. Специалисты ежедневно проводили разъяснительную работу с населением, была организована круглосуточная работа «горячей линии».
По словам руководителя ведомства, оперативные мероприятия позволили в кратчайшие сроки полностью купировать очаги опасной болезни, предотвратить её распространение на территории региона и минимизировать экономический ущерб.
"В условиях сегодняшней реальности считаю, что особое значение приобретает обеспечение постоянной готовности сил и средств государственной ветеринарной службы к немедленному принятию мер по локализации и ликвидации очагов при непосредственном возникновении угрозы эпизоотии. Удмуртия не должна и не будет являться территорией для сбыта небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции животного происхождения, а также реализации больных животных и птицы", - подчеркнул Роман Габдрахманов.
Александр Бречалов, выслушав доклад и.о. начальника Главного управления ветеринарии, выразил пожелание и впредь делать всё необходимое для дальнейшего обеспечения биологической и продовольственной безопасности Удмуртской Республики.
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