Здоровье нации. Позаботимся о сердце **С 10 сентября по 10 октября в Удмуртии проходит «Месяц заботы о сердце». Это мероприятие позволит ж...

За прививкой в магазин. В республике началась масштабная вакцинация против гриппа **В Удмуртии стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. За первую неделю прививочной ...

Чего боится кожа. Бездомные животные привели к росту «стригущего лишая» у детей **Среди множества недугов выявить заболевания кожи, казалось бы, несложно: они видны. Но так уж устро...