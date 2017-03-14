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Руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы по УР» проведет прием граждан

14 марта
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9ca68106ef5b739f42657dc64f8a036b l Руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы по УР» проведет прием граждан

В приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике сегодня, 14 марта, руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республики» Минтруда России Екатерина Мухаметгалеева проведет личный прием граждан.

Прием пройдет с 15 до 17 часов, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.

Запись на прием ведется по телефону: 8(3412) 631- 683.

Фото: shkvarki.org

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