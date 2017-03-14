В приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике сегодня, 14 марта, руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республики» Минтруда России Екатерина Мухаметгалеева проведет личный прием граждан.
Прием пройдет с 15 до 17 часов, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
Запись на прием ведется по телефону: 8(3412) 631- 683.
Фото: shkvarki.org
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