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Руководитель Фонда капремонта Удмуртии Андрей Смирнов по предварительным данным сохранил депутатский мандат

10 сентября
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21623959 734893483372110 170565711 n Руководитель Фонда капремонта Удмуртии Андрей Смирнов по предварительным данным сохранил депутатский мандат

На избирательных участках в Удмуртии идет подсчет голосов. Становятся известными предварительные итоги выборов. Так, руководитель Фонда капремонта Андрей Смирнов сохранил свой депутатский мандат. За него проголосовали 4170 избирателей. Ближайший соперник Смирнова набрал более чем на тысячу голосов меньше.

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