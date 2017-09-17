На избирательных участках в Удмуртии идет подсчет голосов. Становятся известными предварительные итоги выборов. Так, руководитель Фонда капремонта Андрей Смирнов сохранил свой депутатский мандат. За него проголосовали 4170 избирателей. Ближайший соперник Смирнова набрал более чем на тысячу голосов меньше.
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Руководитель Фонда капремонта Удмуртии Андрей Смирнов по предварительным данным сохранил депутатский мандат
10 сентября0
Руководитель Фонда капремонта Удмуртии Андрей Смирнов по предварительным данным сохранил депутатский мандат
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