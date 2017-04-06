4 апреля на базе ООО «Современные технологии машиностроения» (СТМ) состоялась выездная пресс-конференция Руководителя Агентства инвестиционного развития УР Риммы Бяковой. Участие в мероприятии приняли генеральный директор ООО «СТМ» Сергей Чухонцев, учредитель ООО «СТМ» Алексей Мыльников.
Основной темой пресс-конференции стал новый этап взаимодействия Удмуртской Республики с Агентством стратегических инициатив (АСИ).
«Для Агентства инвестиционного развития УР важной составляющей работы является взаимодействие с АСИ. Агентство стратегических инициатив - это институт, который осуществляет сборку приоритетных проектов как в экономике, так и в социальной сфере. В данном контексте для нас важно встраивание предприятий Удмуртии в повестку национальной технологической инициативы (НТИ). Участие республики в повестке АСИ – это не только реализация проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие технологий и социальной сферы, проектирование будущего, но и улучшение позиций республики в Национальном рейтинге», - подчеркнула Римма Бякова.
На примере ООО «СТМ» и ОАО «Элеконд» журналистам рассказали о включении предприятий Удмуртской Республики в повестку национальной технологической инициативы. Представителям прессы провели экскурсию по производственному корпусу СТМ, на котором происходит изготовление деталей для различных отраслей промышленности.
Как отметил Алексей Мыльников, производственный цех работает круглые сутки. В дневное время идет освоение новых продукций и деталей, а в ночную смену происходит выпуск серийного производства.
«На сегодняшний день основным трендом является то, что заказчик требует малые единичные партии продукции в короткие сроки. Именно под это и заточены все компетенции компании», - рассказал представитель ООО «СТМ». Руководители компании подробно представили журналистам проект «Сетевой завод».
«Сетевой завод - это динамичное объединение производств, которые необходимы при выпуске любого устройства. Перед нами стоит задача создания информационной системы, информационной платформы, позволяющей управлять распределенными производствами на основе принципов искусственного интеллекта. На сегодняшний день нет возможности строить масштабные производства, поэтому объединение распределенных ресурсов, например, путем объединения сведений, просто необходимо», - рассказал Сергей Чухонцев.
Отметим, что в 2016 году ООО «СТМ» получили грант НТИ в размере около 20 млн рублей, только на научно-исследовательскую конструкторскую разработку прототипа программного обеспечения деятельности «Сетевого завода».
Руководитель Агентства инвестиционного развития Римма Бякова напомнила журналистам, что в рамках международного инвестиционного форума в Сочи в феврале этого было подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Республики и Агентством стратегических инициатив. Важным условием подписания такого соглашения является то, что Удмуртия вовлечена в повестку АСИ.
В декабре прошедшего года Удмуртия победила в конкурсе на создание детского технопарка «Кванториум», открытие которого планируется в сентябре текущего года. Проект предполагает финансовое обеспечение в объёме более 100 млн. рублей (57 млн. руб. из федерального и 24 млн. руб. из республиканского бюджета, а также средства инвестора).
Цель создания детского технопарка «Кванториум» - обеспечить доступ обучающихся к современной базе высокотехнологичного оборудования. Впервые школьники смогут работать в лабораториях и цехах, оснащенных современным оборудованием, а также заниматься по новым образовательным траекториям: робототехника, 3D - моделирование, компьютерная графика, Hi-Tech – цех. Охват обучающихся в технопарке планируется более 800 школьников.
«В настоящее время прорабатываются вопросы открытия миниквантов в моногородах республики и участия промышленных предприятий в этом проекте. Это будет новая модель, когда крупнейшие предприятия Удмуртии будут выступать в качестве инвесторов, а также участвовать в формировании образовательных практических программ», - акцентировала Римма Бякова.
Знаковым мероприятием этого года станет проведение первого межрегионального «Форсайт-флота» совместно с Пермским краем и республикой Башкортостан. Основная цель объединенного «Форсайт-флота»- разработать проекты, запускающие процессы макрорегионального развития и позиционирующие макрорегион как одну из технологических точек роста. «Наша задача – создать модель макрорегиона, заинтересованного в комплексном совместном развитии, а не конкуренции. Это важно, потому что в эпоху глобализация нам нужно объединяться в общих интересах», - подчеркнула Римма Бякова.
Планируется, что объединенный «Форсайт-флот» пройдет с 26 по 30 сентября. Команда трех регионов, всего 310 человек, на теплоходе «Владимир Маяковский» поплывут по реке Кама по предполагаемому маршруту Пермь – Агидель - Сарапул. Участниками мероприятия станут представители органов власти, бизнес-сообщества, общественных организаций, институтов развития, фондов, кластеров, вузов, малого и среднего предпринимательства, журналисты, и др. Отбор участников будет производиться на конкурсной основе.
Также рассматривается вопрос создания коворкинг - центра «Точки кипения», который позволит на постоянной основе общаться бизнесу и власти, и вырабатывать совместные решения по развитию республики. В «Точке кипения» будут обсуждаться новые проекты, лучшие практики, направления развития малого и среднего предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, различные социальные проекты, региональные инициативы.
Следующая задача – вхождение лучших практик Удмуртии в «Магазин верных решений» АСИ.
«Я считаю, что в республике много проектов, в том числе социальных, которыми можно и нужно делиться в качестве передового опыта. Сервис унифицированных практик, представленный на инвестиционном форуме, предлагает тиражируемые муниципальные практики, которые можно внедрять в каждый регион России. На сегодняшний день информационный ресурс содержит около 20 практик, методологически доработанных и упакованных в «дорожную карту». Удмуртская Республика также планирует включить в «Магазин верных решений» региональные успешные проекты. Например, в Сочи, в качестве первого проекта был предложен спортивный - проведение в Удмуртии республиканских летних и зимних спортивных игр», - рассказала Руководитель Агентства.
Кроме этого, в настоящее время АСИ совместно с Внешэкономбанком формирует новый подход к работе с проектами через создание института сертифицированных менеджеров в регионах. Основными плюсами проекта являются единые стандарты отбора, сокращение сроков рассмотрения проектов, клиентоориентированность. Это открытый и прозрачный выбор проектов, которые будут в дальнейшем поддержаны Внешэкономбанком. На сегодняшний день, в проект вошли 20 субъектов РФ. Как отметила Римма Бякова, Удмуртия подготовила инициативное письмо на вхождение в число пилотных регионов.
Также на пресс-конференции был рассмотрен вопрос внедрения целевых моделей. В текущем году республика досрочно выполнила поручение Президента России Владимира Путина по разработке 12 дорожных карт,направленных на упрощение разрешительных процедур, оптимизацию деятельности госструктур в работе с потенциальными инвесторами, стимулирование развития малого предпринимательства. Главная задача целевых моделей, разработанных АСИ по результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, - создать одинаково комфортную среду для предпринимателей во всех регионах РФ.
В конце пресс-конференции Римма Бякова вручила руководству ООО «СТМ» свидетельство о включении инвестиционного проекта «Создание промышленного технопарка ООО «СТМ» и необходимой транспортной инфраструктуры» в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики. Это позволит компании претендовать на различные меры государственной поддержки. Напомним, что на сегодняшний день в Реестре 180 проектов с объемом инвестиций 250 млрд. рублей.
«На данном этапе мы уже проделали большую работу по взаимодействию с АСИ. Но, как Вы сегодня слышали, нам еще многое предстоит сделать. Мы выделяем для себя это направление в деятельности как существенный приоритет, потому что все проекты АСИ содействуют развитию и улучшению инвестиционного климата региона», - резюмировала Руководитель Агентства инвестиционного развития.
Подводя итоги встречи, Римма Бякова поблагодарила журналистов за внимание к деятельности Агентства инвестиционного развития УР.
Пресс-служба Агентство инвестиционного развития УР
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