Виртуозы кирпичной кладки
Строительный техникум Ижевска в эти дни напоминает, скорее, строительную площадку. В ходе II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» здесь идут соревнования по компетенции «Кирпичная кладка».
В первый день чемпионата было много организационных вопросов, и он был волнительным как для участников, так и для организаторов площадки. Участников и экспертов встречали волонтеры техникума. После инструктажа, жеребьевки и пожеланий закипела работа на рабочих местах. А эксперты начали свое совещание: уточнение деталей задания и корректировку.
Участникам конкурса предложено показать мастерство в укладке примерно до 400 кирпичей и 7 пенобетонных блоков. Конкурсное задание составлено на основании образцов, представленных «WorldSkills Russia».
В первый день чемпионата конкурсанты выполняли часть модуля № 1 под названием «Российский флаг». Модуль выполняется из кирпича трех цветов, с последующей окраской флага. На выполнение этого задания по нормативам отводится 11 часов.
Сегодня конкурсанты продолжат соревнования на право называться лучшим по профессии. И уже завтра мы узнаем имя того, кого смело можно будет назвать виртуозом кирпичной кладки!
С компьютером на «ты»
Конкурсанты не скрывают эмоций: чемпионат дает им не только профессиональные знания, но и массу впечатлений. На каждой площадке соревнований кипит работа. Участники и эксперты отдают все свои силы достижению поставленных результатов.
На базе Ижевского промышленно-экономического колледжа конкурсанты выполняют задания по компетенциям «Веб-дизайн» и «Сетевое и системное администрирование». Вчера, во второй день чемпионата, начинающие дизайнеры занимались версткой сайта, схематическим расположением элементов, программированием на языке РНР, работали с базой данных MySQL.
Конкурсанты по компетенции «Сетевое и системное администрирование» продолжили работу по трем модулям: Windows, где ребятам необходимо настроить корпоративную сеть в офисе крупной компании; Linux (управление операционными системами семейства Debion), что предоставляет компаниям веб-серверы, и, наконец, Cisco, принципы построения глобальных сетей. Результаты каждого дня заносятся экспертами в централизованную информационную таблицу CIS.
Необходимо добавить, что активно продолжает свою работу и Региональный координационный центр II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Удмуртской Республике, расположенный на базе Ижевского промышленно-экономического колледжа, руководителем которого является директор АПОУ УР «ИПЭК».
Подготовка к чемпионату началась задолго до открытия соревнований, была проделана большая организационная работа как на местах проведения площадок, так и в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Можге, Уве.
В стенах Ижевского промышленно-экономического колледжа в эти дни проходят мастер-классы по «Веб-дизайну» и «Сетевому и системному администрированию», в которых может принять участие любой желающий.
Чай готов, дымит пирог!
В ходе чемпионата в Ижевском техникуме индустрии питания идут испытания по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий».
Например, вчера, 15 февраля, конкурсантам было предложено выпечь хлеб ржано-пшеничный на закваске, мелкоштучные хлебные изделия свободной формы и оформленные на тему «Арабские мотивы». Не менее интересное задание – выпекание таинственного хлеба, секрет которого заключается во внесении таинственного ингредиента, ощутимого на вкус в готовом изделии. Каждый участник имеет свой ларец знаний, в котором содержатся секреты профессионального мастерства. Именно поэтому все предложенные задания они выполняют смело.
В этот же день ИТИП радушно принимал учеников ижевских школ. Ребятам показали презентацию профессий индустрии питания. Для более глубокого погружения в профессию были организованы мастер-классы: «Фруктовая фантазия», «Некоторые кондитерские хитрости: украшение для тортов и пирожных», «Искусство гостеприимства», «Смёрребрёд» - национальное блюдо датчан или просто бутерброд», «Сдоба, плюшки, пироги – русские традиции береги», «Оригинальные коктейли – изюминка вашего стола». А в Музее хлеба школьники почерпнули знания об истории хлебопечения.
Все дни чемпионата по всем этажам техникума бесцветным облаком плыли ароматы свежеиспеченных работ участников конкурса. Румяные, теплые, пышные изделия красуются на радость всем гостям. Заходите на часок: чай готов, дымит пирог! Мы рады всем!
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