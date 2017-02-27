Энергетики объяснили, почему в феврале выросли счета за тепло у многих ижевчан. Это связано с корректировкой платы за тепловую энергию, которая производится раз в год.
– Процедура перерасчета платы за отопление происходит ежегодно, причем знак корректировки также ежегодно меняется как с плюса на минус, так и обратно, – подчеркнул руководитель отдела продаж тепловой энергии Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей КОЛЬЦОВ.
Причина кроется в действующей методике расчета платы за отопление, установленной постановлением Правительства РФ № 354. Оно обязывает поставщика коммунальных услуг начислять плату за отопление по среднегодовому значению прошлого года.
– На территории Удмуртии принят порядок оплаты в течение календарного года, – пояснил Алексей Кольцов. – Это означает, что ежемесячно в течение года выставляется равная величина объема тепловой энергии на отопление. При наличии в многоквартирном доме общедомового узла учета величина определяется как среднемесячный объем за прошлый год. В случае отсутствия общедомового прибора учета в доме ежемесячное начисление определяется по нормативам на отопление, утвержденным постановлением Правительства УР. Если в доме есть прибор учета, то по итогам года возникает разница между объемом тепловой энергии, который определил общедомовой счетчик, и объемом, который был выставлен в квитанциях. В первом квартале года, следующего за расчетным, производится корректировка – эта разница между фактическим потреблением и выставленным объемом за год потом распределяется пропорционально площади жилых и нежилых помещений. В результате этой корректировки жильцам дома плата либо доначисляется, либо снижается в зависимости от потребляемого объема тепла.
Алексей Кольцов также отметил, что до 1 июля 2016 года Удмуртским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в соответствии с действующим законодательством производился расчет корректировки за 12 месяцев с момента перехода многоквартирного дома на прямые расчеты. Но сейчас требования изменились, корректировка должна производиться строго за календарный год. Таким образом, по ряду домов период корректировки составил более 12 месяцев. Это также повлияло на суммы в платежках.
– По некоторым домам корректировка была проведена за 16 месяцев. Причем это было согласовано с Минэнерго УР, а информация об увеличении сроков корректировки была опубликована Управлением ЖКХ на сайте администрации Ижевска, – подчеркнул Алексей Кольцов.
Лишнего не спросят
Основная причина доначислений за тепло связана с тем, что зима 2016 года была холоднее, чем предыдущая. Кроме того, при проведении расчета корректировки энергетики сталкиваются со случаями, когда отсутствуют показания прибора учета за тот или иной период. Поэтому расчет производится по следующему алгоритму: в течение не более трех расчетных периодов подряд по среднемесячному объему тепловой энергии, измеренному по показаниям прибора за отопительный период, а начиная с четвертого расчетного периода – исходя из нормативов на отопление, утвержденных постановлением Правительства УР.
Корректировка со знаком «-» возможна в тех случаях, когда в доме проведены мероприятия по энергосбережению, что привело к уменьшению потребления тепловой энергии. Или когда расчет в течение 2016 года производился по утвержденным нормативам по причине отсутствия прибора учета, но прибор был установлен в начале 2016 года и фактическое потребление составило меньший объем, нежели начисления по нормативам.
– При расчетах за отопление важно понимать, что граждане рассчитываются за то количество ресурса, которое они фактически потребили в доме; больше, чем объемы, фиксируемые общедомовым теплосчетчиком, мы к оплате не предъявляем, – отметил Алексей Александрович. – При этом надо иметь в виду, что узел учета считает тепло, но не экономит его. Для получения экономии необходимо проводить мероприятия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности дома. Примеры таких мероприятий – утепление подвалов, подъездов и чердаков, промывка системы отопления, регулирование и так далее. Все эти мероприятия можно и нужно провести совместно со своими управляющими компаниями.
Энергетики также отметили, что с пониманием относятся к тому, что не у всех есть финансовая возможность сразу оплатить всю доначисленную сумму. Поэтому в соответствии с законодательством компания предоставляет рассрочку для ее оплаты. Для заключения соглашения о рассрочке необходимо обратиться в отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
ЗНАЙ!
В январе энергетики провели корректировку платы за отопление по домам, находящимся под управлением компаний «Коммунальщик», «Аргон», «Ареола», «Ижкомцентр». В феврале будет проведен перерасчет по домам Ижевской УК, «Колтома» и СпДУ, а марте – по домам ЖРП-8 и по всем остальным.
Фото: ves-novgorod.ru
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