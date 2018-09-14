Нелегальное производство располагалось на территории одного из гаражных кооперативов Завьяловского района. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по ручному розливу спиртосодержащей продукции.
В результате мероприятия полицейскими изъято около 1 000 литров спиртосодержащей жидкости, канистры, а также необходимая фурнитура для производства фальсифицированного алкоголя. Сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии был установлен подозреваемый в противоправной деятельности. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Ижевска.
Следственным отделом ОМВД России по Завьяловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также мест сбыта фальсифицированной продукции.
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