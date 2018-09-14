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Розлив в гараже. В Удмуртии полицейские пресекли деятельность нелегального алкогольного цеха

14 сентября
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Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен цех по незаконному изготовлению и хранению алкогольной продукции.

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0 %d0%9c%d0%92%d0%94 2 Розлив в гараже. В Удмуртии полицейские пресекли деятельность нелегального алкогольного цеха

Нелегальное производство располагалось на территории одного из гаражных кооперативов Завьяловского района. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по ручному розливу спиртосодержащей продукции.

В результате мероприятия полицейскими изъято около 1 000 литров спиртосодержащей жидкости, канистры, а также необходимая фурнитура для производства фальсифицированного алкоголя. Сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии был установлен подозреваемый в противоправной деятельности. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Ижевска.

Следственным отделом ОМВД России по Завьяловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также мест сбыта фальсифицированной продукции.

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