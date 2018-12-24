Ни дня без диплома
Не исключение и ученики ДШИ № 2 им. П.И. Чайковского. Так, например, 2018-й год прошёл у них под девизом «Ни дня без диплома!». За участие в 64 конкурсах и фестивалях различного уровня им вручено 356 дипломов. Из них 233 – дипломы лауреатов. С начала учебного года копилка достижений Детской школы искусств № 2 имени П. И. Чайковского пополнилась сразу тремя гран-при международных и всероссийских конкурсов! Солист эстрадного отделения Анатолий Иванов стал обладателем гран-при на международном конкурсе «На крыльях таланта». Особая гордость – победы фортепианного дуэта пятиклассников «Максимус» Максима Кустова и Максима Логинова. За один день юные пианисты стали обладателями двух высочайших наград на двух конкурсах. Не отстаёт и хоровое отделение школы. Его учащиеся с успехом выступили сразу на нескольких конкурсах как в Удмуртской Республике, так и за её пределами. Особо хочется отметить Образцовый хор мальчиков, который привёз четыре лауреатских диплома и кубка с международного хорового конкурса «Vivat, мальчишки!» (г. Петрозаводск). Всё перечисленное – далеко не полный список наград.
Важный аспект
Бесспорно, качественная подготовка к конкурсному выступлению - это основа начинающего музыканта-исполнителя и одним из главных условий успешности. И этому аспекту в ДШИ № 2 уделяется много внимания. Однако, помимо соревновательной составляющей, в музыкальном исполнительстве существует и другой не менее важный аспект.
В своё время знаменитый актёр, режиссёр и педагог К.С. Станиславский писал: «Публичные выступления обладают свойством закреплять, фиксировать то, что происходит на сцене и внутри самого артиста. Всякое действие или переживание, проделанное с творческим или иным волнением, вызываемым присутствием толпы, запечатлевается в эмоциональной памяти сильнее, чем в обычной, репетиционной, или в домашней обстановке. Поэтому как ошибки, так и удачи, совершённые на сцене, закрепляются прочнее на публике».
В ДШИ № 2 учебная деятельность давно построена на сочетании и взаимном дополнении трёх важных компонентов: учебный процесс, конкурс, публичное выступление. Нет артиста без публики, как нет культурного пространства без талантливых актёров, певцов, музыкантов, художников, танцоров. И чем раньше артист появится в фокусе внимания зрителей, тем лучше.
Новогодняя традиция
Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского в Ижевске известна как неотъемлемый элемент социокультурного пространства города. Седьмой год подряд в концертных залах школы проходит Рождественский фестиваль, где юные таланты делятся со зрителем своим мастерством, любовью и радостью сопричастности к прекрасному миру музыки, хореографии и живописи.
В рамках фестиваля открываются выставки, проходят концерты всех без исключения отделений школы. Юные актёры дарят свой талант зрителю, получая взамен любовь и признание.
Не стал исключением и уходящий год. С 21 по 28 декабря фестиваль подарит нам фейерверк блестящих проектов.
21 декабря – «Алиса в ЗаРоялье». Это чистой воды и редкой красоты проект фортепианного отделения ДШИ № 2 имени П.И. Чайковского. Он не похож ни на один из проектов. Он удивляет и приводит в восторг своей интеллигентностью, академичностью и в то же время смотрится легко и вызывает интерес даже у малышей.
23 декабря – «Дед Мороз, шары, ёлка». Интерактивный новогодний хореографический спектакль. Современное шоу, ожившие сказочные герои, игры и подарки.
25 декабря оркестровое отделение приглашает на премьеру музыкальной сказки «Новогодняя история». Гармоничные гитарные переборы, нежные трели флейт, бег смычка по тонким струнам скрипки, виртуозные пассажи аккордеона и родные для русской души голоса баянов, домр и балалаек... Вас порадует многообразие музыкальных инструментов, задействованных в спектакле. Выступления солистов и ансамблей с яркими произведениями классической и современной музыки доставят удовольствие как постоянным зрителям, так и тем, кто придёт на концерт впервые.
26 декабря и 28 декабря лауреат международных и всероссийских конкурсов эстрадная студия «Выше радуги» представляет музыкальную фантасмагорию для всей семьи «День рожденья Чебурашки». Сочетание, казалось бы, несочетаемого объединяет культурные пласты: модное звучание уже знакомых песен приближает детей к взрослым, а взрослых –к детям.
27 декабря – «Хоровой саммит Дедов Морозов». Самый массовый проект Рождественского фестиваля. Более 100 артистов хорового отделения, несколько Дедов Морозов разных стран и континентов, одна удмуртская Снегурочка, Лымыныл, и заряд праздничного настроения – то, что нужно, чтобы подготовить себя и своих близких к Новому году!
Ждём вас на концертах РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ! 0+
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