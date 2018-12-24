В Удмуртии зажглась первая новогодняя ёлка. **7 и 8 декабря в Удмуртии прошёл VII Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая»...

Спектакль «Васьлей» — это режиссерский риск? **«Васьлей» («Васька» 18+) – название нового спектакля Государственного национального театра Удмуртии...

Пригласительный билет. Приглашение на культурные мероприятия, которые будут проходить в Ижевске в ближайшем будущем....