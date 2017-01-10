Православные жители Удмуртии отметят Рождество Христово праздничным богослужением. Ночная Рождественская служба начнется в полночь с 6 на 7 января во всех храмах республики.
Рождественскую службу в главном храме Удмуртии — Свято-Михайловском соборе совершит Митрополит Викторин. В субботу, 7 января в 09:00 пройдет поздняя Божественная литургия, в 16:00 - Великая вечерня.
Вслед за Рождеством по церковному календарю наступают святки. С 8 по 17 января – это время особой духовной радости и продолжения празднования Рождества. Кто не сможет посетить праздничные службы в Рождество, может прийти в церковь во время Святок, отмечают священники.
Фото: vk.com
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