С первых лет его существования он стал популярным и в Удмуртии. Ежегодно в нём участвуют лучшие представители предприятий республики, а победители защищают честь региона на федеральном этапе конкурса. В разные годы за звание мастера своего дела боролись трактористы и механизаторы, стропальщики и фрезеровщики. В этом году свои умения и мастерство продемонстрировали кулинары. 30 августа в учебных цехах Ижевского техникума индустрии питания развернулись настоящие кулинарные баталии. Торты и пирожные, приготовленные участницами, были настолько восхитительны, что экспертам пришлось нелегко в выборе победителя.
Теория на «отлично»
Конкурс на звание лучшего кулинара организовало региональное Министерство социальной защиты и труда. Как и в прошлые годы, он состоял из двух частей – теоретической и практической. После тестирования эксперт Наталья Кочурова отметила, что участницы показали хорошие результаты, у всех количество набранных баллов – не ниже 60 процентов.
Светлана Лимонова, начальник производственного отдела ООО «Гостиный двор», ещё до объявления результатов знала, что теорию кондитер её предприятия Капитолина Петрова знает на «отлично».
– Мы работаем на производстве, где необходимо соблюдать все санитарно–гигиенические требования. От этого зависят качество и безопасность пищевой продукции.
Да и в практических умениях своего кондитера Светлана Викторовна не сомневается. Всё–таки за плечами у Капитолины Васильевны – огромный опыт:
– Она ответственный и старательный работник. Несмотря на колоссальный опыт, изучает тенденции, которые есть в мире кондитерского дела, и делится знаниями с молодыми кондитерами.
А ещё Капитолина Петрова любит экспериментировать и придумывать что–то новое. При её участии в «Гостином дворе» было придумано и впервые сделано немало вкусностей, среди них полюбившийся многим торт «Графские развалины».
Вкусная осень
Других участниц конкурса тоже пришли поддержать коллеги. Но в цеха, откуда доносятся чудесные ароматы, ванильно–имбирные вкупе с терпким шоколадным, их, конечно, не впускают. Зато повезло журналистам. При наличии специальной шапочки и халата нам разрешили понаблюдать за тем, как рождаются вкусные шедевры.
Торты и пирожные участницы делают в разных цехах. Как объяснили эксперты, для первых не нужен горячий цех – конкурсантки работают с готовыми коржами. Их задача – придумать и сделать начинку и оформить торт. Лёгкими, почти неуловимыми движениями участницы колдуют над своими изделиями: взбивают, смазывают, разрезают, заливают. По условиям конкурса при оформлении торта, как и пирожных – а их нужно сделать три вида по 10 штук – кулинарам нужно придерживаться темы «Осенний калейдоскоп». На рабочих столах кондитеров – свежие ягоды малины, клубники и голубики, причудливо изогнутые, бликующие, будто хрусталь, карамельные листья и дольки солнечно–рыжего апельсина.
– Творчество творчеством, но ведь оцениваться будет не только внешний вид торта? – обращаюсь шёпотом к техническому эксперту Марине Мерзляковой.
– Конечно, в задании прописаны требования, каким должен быть торт. Кроме оформления, эксперты оценят вкусовые качества изделия и его состав, а ещё на оценку повлияет, сколько времени кулинар готовил, как он организовал своё рабочее место и насколько точно соблюдал технологию приготовления.
По таким довольно жёстким требованиям будет проходить и федеральный этап конкурса. Так что в некотором смысле участницам повезло – региональное состязание стало для них своеобразной репетицией, и победитель уже будет точно знать, что его ожидает на следующем этапе.
Наедине с шедевром
Хотя, как неоднократно повторяли организаторы мероприятия, все кулинары, независимо от того, какое место они заняли, – победители. Ведь участие в конкурсе – это большой шаг в профессиональном развитии. А для Натальи Беляевой, представляющей ООО «Ресторанная коллекция», ещё и неоценимый опыт. Десять лет назад девушка окончила Ижевский техникум индустрии питания.
– Родные стены помогают, конечно, но перед конкурсом всё равно волновалась, – признаётся Наталья. – Зато во время выполнения заданий все переживания как рукой сняло.
В минуты, когда мастер творит, будь он художник, писатель или кулинар, весь мир уходит на второй план. И что бы ни происходило вокруг, сколько бы людей ни было рядом, здесь и сейчас существуют лишь он и его творение.
– Торт «Малина–трюфель» дался легко, – делится впечатлениями конкурсантка, – а вот с пирожными было сложно. Они маленькие, здесь нужна особая точность и чёткость действий, можно сказать – это ювелирная работа. Но в целом я довольна результатами.
Наталья Бызова, кулинар можгинского предприятия «Сластёна», приготовила торт «Глинтвейн со специями».
– Это импровизация. Обычно он оформляется в кремовых тонах, – рассказывает кондитер. – А сегодня, раз тема – осень, пришлось преобразить его и выполнить в жёлто–оранжевых цветах. Внутри торта – сырный крем, апельсиновый джем и пропитка на основе гвоздики и мускатного ореха.
Вообще–то у Натальи Бызовой нет кулинарного образования. С детства девушка неплохо рисовала. Именно этот навык и привёл её в кондитерское дело. Наталья научилась делать красивые фигуры из мастики, украшать ими торты собственного приготовления. Талантливую девушку пригласили работать кулинаром. Сегодня она оформляет торты.
Король дня
Капитолина Петрова, кондитер ООО «Гостиный двор», в кондитерском деле уже 30 лет. О своих творениях она рассказывает, скромничая. Хотя её красавец–торт, будто король в венце, не оставил равнодушным никого, все торопились запечатлеть его с помощью камер своих смартфонов.
– Это торт «Мартиник». Он из миндального бисквита дакуаз – чередующихся слоёв безе и сливочного наполнителя, печёного белого шоколада – от этого торт имеет вкус топлёного молока – и вишнёвого желе с перцем чили.
– Вишня с чили? Необычно…
– Это современные тенденции. Сегодня кондитеры активно используют пряности, паприку, например.
Пирожные у Капитолины Петровой тоже необычные. Одни с сыром маскарпоне, сливками и красным бархатом, то есть шоколадным бисквитом с добавлением пищевых красителей. Другие – с манговым кремом и голубикой. Корзинки из натурального шоколада Капитолина Васильевна гармонично дополнила вишней в роме.
Знаний Капитолины Петровой, без преувеличений, хватит на кулинарную книгу. Неудивительно поэтому, что именно она стала победителем конкурса. 30 октября 2018 года своё мастерство Капитолина Васильевна покажет на всероссийском этапе в Тамбове. Желаем ей удачи и победы!
Победители
1–е место – Капитолина Петрова, ООО «Гостиный двор».
2–е место – Наталья Беляева, ООО «Ресторанная коллекция».
3–е место – Елена Коновалова, индивидуальный предприниматель.
Есть мнение
Рабочие профессии – основа государства
Анастасия Муталенко, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики:
– И Россией, и Удмуртской Республикой взят курс не только на популяризацию рабочих профессий, но и их усовершенствование. Очень здорово, что у нас есть конкурсы профессионального мастерства. Кондитеры точно знают имя Рената Агзамова, лучшего кондитера в стране. Он молодой, перспективный, но между выбором профессии и тем, чтобы стать лучшим в стране и вообще претендовать на звание лучшего в мировых конкурсах, – огромная ежедневная работа. Это труд, это каждодневное совершенствование. Здорово, что вы участвуете в конкурсе «Лучший по профессии». Это начало, это говорит о том, что вы уже лучшие в республике, вам не всё равно, и вы хотите знать больше, чем есть.
Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики:
– Уверена, что конкурсы профессионального мастерства будут проводиться в Удмуртской Республике и впредь. Мы поддерживаем их не только для того, чтобы выявить лучшего по профессии, но и для того, чтобы рабочая профессия всегда была в почёте. Важно стимулировать молодёжь к получению рабочих специальностей. Ведь они основа государства.
Фото Сергей РОГОЗИН
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