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Рождение куклы из духа творчества

17 февраля
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Ижевская художница создает персонажи с живыми глазами.

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Художница Татьяна Передвигина всерьез начала заниматься куклами только год назад, но уже получила приглашения на выставки в Москву, Екатеринбург, Таллин и Амстердам. А 14 февраля открылась ее первая персональная выставка «Кукольный мир» в Национальном музее Удмуртии.

Большой выставочный зал в эти дни выглядит заполненным человеческими и волшебными существами – на зрителей смотрят почти полсотни пар необыкновенно живых, внимательных, немного грустных глаз. Зрители вглядываются в кукол, а те – возвращают взгляд. Устало и мудро смотрит Фаина Раневская, мечтательно – Влюбленный Поэт, с томной негой, свойственной спокойному и счастливому детству – девочка Поличка, с хитрым прищуром – Бабулечка Ягуличка, с «искрой» в жадном, ищущем взгляде – Тролль. Нежные, будто прозрачные под слоем белого грима Пьеро и Пьеретта окидывают парижскую улочку вдохновенным взглядом тех, кто видел много страданий, но не растерял умения видеть лирическую красоту мира.

От ремесла до творчества

Художественный мир Татьяны Передвигиной разнообразен (ей интересны и этнические мотивы, и психологически точные характеры, и портретная кукла), наполнен деталями. Проработаны не только все элементы костюмов (тонкое кружево, миниатюрные пуговицы, крошечные башмачки) и кукольных тел (на подвижных руках кукол есть даже переплетения линий на ладонях), но и сюжеты, в которых герои существуют. Создавать комнаты с постелями, комодами и стремянками, улицы городов, лесные опушки и мосты над ручьями художнице помогал ее муж, Дмитрий Шабалин. Это в его честь Татьяна Передвигина назвала свой кукольный дом «Шабали», обыграв его фамилию на французский лад. Получилось слово с флером загадки, игры, другой реальности – удачный символ для того, чем занимается Татьяна, преобразующая свои впечатления от мира и энергию своего темперамента в творчество.

– Сначала мы с мужем открыли кукольную мастерскую, где я занималась различным хэнд-мейдом и давала мастер-классы по разным техникам от декупажа до картин из шерсти. И вдруг я поняла, что могу сделать руками практически все – рассказать любую историю, выразить любую фантазию. И тут же появилась мысль попробовать сделать авторскую куклу – предмет искусства, для создания которого требуется тысяча навыков, но самое главное, которое выходит далеко за рамки ремесленничества и дает возможность настоящего творчества.

Конечно, в этом был вызов самой себе. Если бы мне еще пару лет назад сказали, что я займусь авторской куклой, я бы не поверила. Я никогда этому не училась, а шитье одежды, тем более кукольного размера, никогда не казалось мне вдохновляющим занятием. Но попробовать сделать собственную куклу все же очень хотелось. И я взялась за дело со всем энтузиазмом, который свойственен моей натуре. В очередной раз я убедилась, что нет ничего невозможного для того, кто действительно хочет добиться результата, кто вдохновлен и горит желанием довести дело до конца.

Труд и радость

– Неужели все сразу стало получаться легко и просто?

– Конечно, нет. Изготовление куклы оказалось очень непростым делом. Даже физически. Не верьте тому, кто скажет – «ну, делать куклу – это же не кирпичи грузить». После часов, проведенных за лепкой куклы, за росписью лица, за пошивом маленьких платьев, спина отваливается. Наверное, можно облегчить себе работу, занимаясь куклой пару-тройку часов в день, но с моим характером это невозможно. И живу, и работаю я увлеченно, на полных оборотах, на максимальной скорости. А это значит, что я сижу за рабочим столом по 16 часов в сутки! Когда я начинаю создавать новую куклу, на сон получается выделять по 2-3 часа в день – ведь немыслимо оставить все и пойти спать, когда от тебя зависит, как скоро появится на свет новое существо. Погружаюсь в творческий процесс с головой, пока руки работают, с наслаждением наблюдаю, как проявляются черты будущей куклы, как она обретает индивидуальность, характер, свою историю.

Сейчас меня привлекают и интригуют характерные куклы, изображающие пожилых людей, у которых в морщинках можно прочитать всю их судьбу. Это невероятно захватывающе – проложить на лицах все эти складочки, глубокие лучики у глаз, показать ставшую похожей на старый пергамент кожу и при этом дать почувствовать, что это не разрушение личности, а наполнение – что вместе с морщинами получен бесценный опыт, который заставляет глаза светиться мудростью, спокойствием каких-то очень важных прозрений, принятия жизни такой, какая она есть. Это гораздо интереснее, чем вылепить гладенькое, хорошенькое кукольное личико.

Собственный подход

– То есть художника вы открываете в себе параллельно с наработкой мастерства?

– Да, и это очень интересно. Что-то я подсматриваю на мастер-классах в Интернете, что-то вычитываю. Но главное, я убедилась, что настоящее умение, понимание материала и творческий рост может дать только практика. Чем больше ты делаешь своими руками, тем лучше чувствуешь, как сделать правильно (например, я переделала ручки своим первым куклам, потому что теперь могу вылепить их гораздо лучше). И, конечно, находишь свои способы работы. Например, я леплю лица не так, как другие художники-кукольники. И каркас у меня другой, подходящий под мои задачи. Сейчас я стремлюсь достичь анатомической точности (это как классический рисунок для художника – владея им, можно работать в любом жанре). Могу бесконечно разглядывать классическую скульптуру – изучать, как мастер передал в застывшей форме мимику, динамику движения, внутренний импульс. И с особой пристальностью стала смотреть на людей. Дело в том, что мужчины, женщины и дети лепятся по-разному. У них даже строение черепа различается.

В первых своих работах я с этим ошибалась, но я учусь, не переставая. Это же невероятно интересно – понять, как слепить ручку юной красавицы, а как – морщинистую руку старика. Как поворотом головы или жестом передать характер. С того времени, как я убедилась в необходимости анатомической достоверности, мои родные стали объектами пристального изучения. Мы с мужем можем сидеть у камина с чашечками кофе, как вдруг я прошу его замереть и стараюсь запомнить, как выглядит череп.

Кручу в руках маленького внука, чтобы понять, как «устроено» тело ребенка. Приглядываюсь к лицам, чтобы понять, какие мимические движения создают впечатление радости, гнева или печали. Это так захватило меня, что я решила сделать цикл «Эмоции»: хочу создать кукол Радость, Огорчение, Гнев, Страх, Надежда, Восторг. Еще одна задумка – серия кукол в жанре фэнтези – волшебные существа, невиданные животные. Вообще, идей пока больше, чем физических возможностей их все реализовать. Наверное, это такая творческая жадность человека, который всю жизнь шел к реализации себя в искусстве и вот наконец «дорвался».

«Дети» с собственной индивидуальностью

– Как складываются ваши отношения с куклами, которых вы создаете?

– Люблю каждую и считаю чем-то вроде ребенка. Но при этом, как и настоящие дети, куклы – личности, индивидуальности. Кукла сама творит себя. Когда я начинаю работу, то не могу предсказать, какой получится кукла. Знаю, что большинство художников-кукольников делают наброски, по которым потом сверяются. Но я позволяю себе импровизировать, чтобы кукла рождалась, как музыка. В результате бывает, что я сажусь лепить мальчика и вдруг вижу, что под моими пальцами оживает девочка. Или начинаю работать над лицом куклы в энергичном, бодром настроении и думаю, что сейчас у меня выйдет весельчак, но он начинает смотреть на меня тихим задумчивым взглядом. И это доверие к кукле, готовность позволить ей воплотиться так, как она считает нужным, кажется мне очень ценным – это настоящее чудо понимания мира. Не все будет так, как ты предполагал, но это не повод расстраиваться – возможно, жизнь задумала все еще лучше, чем ты можешь себе нафантазировать.

Дело на всю жизнь

– Как вы работаете?

– Я отказалась от своей прежней работы (у меня был свой небольшой бизнес, магазинчик), чтобы всерьез заняться куклами. Они стали моей страстью, и это делает меня счастливой. Моя семья поддерживает меня – муж делает мебель для кукольных композиций. Дочь пишет картины, которые становятся частью истории, рассказанной с помощью куклы. Например, для сюжета «Влюбленный Поэт» она написала портрет прекрасной дамы, которой он, по-видимому, и посвящает свои строки.

Дома я организовала уголок под мастерскую и, просыпаясь утром, улыбаюсь от предвкушения, что сейчас я начну делать куклу. Уже давно я не смотрю телевизор. Садясь за работу, включаю красивую расслабляющую музыку и погружаюсь в состояние релакса, испытываю радость – сильную, до восторга, – и трепет. Я все еще не могу привыкнуть к этому чуду: из безликого куска пластика появляется существо с собственной индивидуальностью. Я живу этим и, зная себя, могу сказать, что это не прихоть, не забава, а любовь на всю жизнь – уверена, что моя дальнейшая судьба будет связана с куклами.

– Что будет дальше?

– На май назначена уже следующая моя персональная выставка в Ижевске. Значит, впереди много работы и бессонные ночи. И, главное, я все больше убеждаюсь, что мое творчество нужно не только мне самой. Сначала я думала, что куклы будут отдушиной для меня – приложением моей энергии и творческих порывов. Выставила несколько кукол в витрине своего магазинчика без всякой задней мысли – не как объекты купли-продажи, а просто чтобы украсить пространство и видеть их чаще. А когда люди начали заходить с вопросами именно про куклы, стали просить продать их, я поняла, что это может стать и бизнесом. Вскоре у меня появились покупатели из-за рубежа. Сейчас уже два десятка моих кукол разъехались по многим странам: Германия, Анталья, Кипр, Австралия. Я радуюсь, когда мои куклы покупают. Это значит, они нравятся людям настолько, что им хочется видеть их рядом с собой постоянно.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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