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Рост производительности труда в Удмуртии выше, чем в среднем по России

18 августа
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16 05 4ne 10 Рост производительности труда в Удмуртии выше, чем в среднем по России

В Удмуртской Республике повысились производительность труда, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей и количество высокопроизводительных рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 15 августа.

Как сообщил и.о. министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев, согласно приведенным статданным, за период 2012-2015 годов производительность труда в Удмуртской Республике повысилась на 9 процентов (по Российской Федерации в среднем на 4 процента).

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей за тот же период увеличилась на 1,8 процентных пункта (с 21,8% в 2012 до 23,6% в 2015). По Российской Федерации доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей увеличилась в среднем на 1% ( с 19,4% в 2012 до 20,4% в 2015).

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в Удмуртии за период 2013-2016 годов составил 3,9%.

Важную роль в достижении положительной динамики этих показателей сыграл рост инвестиций в основной капитал. За период 2013- 2016 годов в основной капитал инвестировано 239,8 млрд.рублей, темп роста за четыре года составил 115%.

Фото: 4ne.ru

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