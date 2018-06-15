Впервые за 9 лет снижен объём государственного долга Удмуртской Республики, оптимизирована его структура, сокращены расходы бюджета на обслуживание госдолга. Поставленная на 2017 год задача сдерживания роста государственного долга выполнена. По итогам 2017 года бюджет Удмуртской Республики по доходам исполнен в сумме почти 67,7 миллиарда рублей, что на 7 процентов выше, чем в 2016 году. Налоговые и неналоговые доходы превысили показатель 2016 года на два процента и составили почти 53 миллиарда рублей.
Доходы
Основную долю, или 70 процентов этого вида доходов бюджета, обеспечили налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций поступил в сумме 21,1 миллиарда рублей, что составило 90 процентов к запланированному в 2017 году и 98 процентов к уровню 2016 года. НДФЛ поступил в сумме 15,2 миллиарда рублей, или 106 процентов к уровню 2016 года. Плановые назначения исполнены на 101 процент. На рост повлияло увеличение заработной платы в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Доходы бюджета от уплаты акцизов составили 5,6 миллиарда рублей.
В результате работы Правительства Удмуртии по привлечению инвестиций через участие в федеральных целевых и государственных программах в 2017 году дополнительно из федерации поступило 6,6 миллиарда рублей.
В целом безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 15,2 миллиарда. Это на 34 процента больше, чем в предыдущем 2016 году.
Расходы
Расходы республиканского бюджета в прошлом году составили почти 67,2 миллиарда рублей, или 97 процентов от бюджетных назначений. Стоит отметить, что расходы прошлого года на 4 процента меньше уровня 2016 года, так как в 2016 году, помимо текущих расходов, был погашен большой объём кредиторской задолженности по обязательствам 2015 года.
Расходы бюджета, исполненные в рамках 29 региональных государственных программ, составили почти 65 миллиардов рублей, это 97 процентов от суммы всех расходов бюджета. Расходы на госпрограммы социальной направленности составили 41,6 миллиарда рублей, или 62 процента. Гражданам предоставлено более 40 видов пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, которые были проиндексированы на величину от 4 до 5,4 процента.
Достигнуты целевые показатели «дорожных карт» по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» по Удмуртии составил 25,8 рубля. Выплата заработной платы в бюджетной сфере производилась без задержек и в полном объёме.
Всего на оплату труда работникам бюджетной сферы в 2017 году было направлено 32,4 миллиарда рублей, это 41 процент всех расходов бюджета. В 2016 году доля заплат составляла 38 процентов.
На экономическое развитие республики и создание инфраструктуры в отчётном году направлялся каждый пятый рубль расходов бюджета. Расходы Дорожного фонда составили 6,4 миллиарда рублей. Из них почти 4,8 миллиарда рублей - средства республиканского бюджета и более 1,6 миллиарда – федеральные. Капитальные вложения исполнены в объёме 4,2 миллиарда, в том числе из республиканского бюджета почти 2,5 миллиарда рублей. Удмуртский АПК получил в прошлом году более 2,2 миллиарда рублей. Доля регионального бюджета составила почти 1,2 миллиарда рублей и более миллиарда поступило из федерации.
На 4 процента больше 2016 года было выделено на поддержку муниципальных образований. Муниципалитеты в прошлом году получили почти 4,5 миллиарда рублей.
Кредиты
Затраты на обслуживание государственного долга Удмуртии составляли 42 процента расходов госпрограммы «Управление государственными финансами» и исполнены в сумме 3,3 миллиарда рублей.
В течение 2017 года приняты меры по снижению расходов на обслуживание госдолга. Из федерального бюджета в 2017 году привлечено три бюджетных кредита на общую сумму почти 18,2 миллиарда рублей, которые были направлены на погашение банковских кредитов с наиболее высокими процентными ставками, что позволило сэкономить средства на уплату процентов в сумме 478 миллионов рублей. В результате переговоров с коммерческими банками в течение года удалось снизить процентные ставки по ранее полученным кредитам с 12 до 9,2 процента. Экономия средств бюджета составила 433,5 миллиона рублей. Общая экономия по расходам на обслуживание госдолга в 2017 году составила 1,3 миллиарда рублей.
За 2017 год объём государственного долга сократился на 33,5 миллиона рублей и составил на 1 января 2018 года почти 49 миллиардов рублей. Это 94 процента от налоговых и неналоговых доходов. Бюджет Удмуртской Республики за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 431 миллион рублей.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.