11 сентября на полях ВЭФ подписано четырёхстороннее соглашение между Российским экспортным центром, Удмуртской Республикой, Корпорацией развития Удмуртской Республики и Школой экспорта РЭЦ.
Документ подписали Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Цель соглашения – реализовать в регионе программу «Акселератор экспортного роста», которая направлена на создание условий для ведения успешной экспортной деятельности и повышения уровня информированности региональных предприятий о системных мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической деятельности.
«Удмуртская Республика – наш партнёр по целому ряду проектов, её руководство уделяет большое внимание развитию экспорта. За первое полугодие этого года несырьевой неэнергетический экспорт Республики составил 151,4 млн долларов, что на 93 процента больше показателей за аналогичный период прошлого года. Уверен, что благодаря программе акселерационной поддержки мы увеличим эти показатели, обеспечим комфортные условия для экспорта малых и средних компаний», - Андрей Слепнев, Генеральный директор РЭЦ.
В рамках подписанного соглашения Российский экспортный центр представит в Правительство Республики предложения по реализации Программы проекта в регионе, сформирует состав собственных экспертов для акселерационной поддержки и обеспечения сопровождения предприятий-участников, а также будет экспертно сопровождать участников по разработке экспортных проектов.
Методологическим сопровождением и внедрением Программы в регионе займётся Школа экспорта РЭЦ.
«Реализуя образовательную программу Школы экспорта РЭЦ в Удмуртской Республике, мы можем с уверенностью говорить о высоком экспортном потенциале и импульсе к развитию компаний региона, что подтверждает интерес бизнеса к наращиванию экспортных компетенций, - комментирует Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. – Мы убеждены, что партнёрство с администрацией Удмуртии в части реализации программы акселерации экспортной деятельности будет способствовать ускоренному и качественному выходу на внешние рынки наиболее мотивированных и готовых к внешнеэкономической деятельности региональных предприятий».
Программы акселерационной поддержки будут способствовать развитию экспорта компании МСП. В настоящее время лишь 42 тыс. компаний, что составляет 0,6 процента от общего числа МСП (6,2 млн официально зарегистрированных МСП), осуществляют экспортные поставки. Для сравнения, в западных странах этот показатель достигает значения в 5-7 процентов.
Национальный центр компетенций (РЭЦ) планирует реализовать комплекс мероприятий, которые позволят компаниям начать экспортную деятельность и пройти весь путь: от обучения до заключения экспортного контракта.
Ожидается, что через экспортный акселератор к 2024 году пройдёт до 9,5 тыс. компаний, 25 процентов из которых по итогам заключат экспортные контракты.
«РЭЦ - один из ключевых наших партнёров. Мы плодотворно сотрудничаем по всем направлениям: консультации экспертов, программа «Сделано в России», субсидирование затрат на участие в выставках, расходов на сертификацию и логистику, реализуем совместно образовательный проект Школы экспорта. Всего более 120 компаний Удмуртии получили поддержку РЭЦ. Что самое главное - у нас есть реальные результаты - экспортные контракты наших предприятий. А благодаря акселерационной поддержке, мы увеличим количество малых и средних компаний Удмуртии, которые выйдут на внешние рынки и ещё раз докажут, что Удмуртия - это часть глобального мира», - Александр Бречалов.
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортёрами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО «Росэксимбанк». В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра: http://exportcenter.ru
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Фото - фотобанк Фонда Росконгресс
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