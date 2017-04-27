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Россияне больше не смогут голосовать по открепительным удостоверениям

26 апреля
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Kha 001160 00008 1 t218 Россияне больше не смогут голосовать по открепительным удостоверениям

26 апреля депутаты Госдумы на пресс-конференции в Ижевске рассказали о нескольких важных законопроектах. Один из них касается гарантии избирательных прав граждан.

Закон уже приняли в первом чтении, но еще предстоит серьезно его обсудить. Он предполагает расширить права и возможности наблюдателей, делает процедуру более открытой, отменяет открепительные удостоверения.

Любой гражданин может проголосовать непосредственно на том месте, где он будет находиться в день выборов, но предварительно он должен зарегистрироваться в качестве избирателя. По мнению депутатов, новый закон позволит сделать нашу избирательную систему более прозрачной.

Фото: podolka.ru

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