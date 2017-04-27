26 апреля депутаты Госдумы на пресс-конференции в Ижевске рассказали о нескольких важных законопроектах. Один из них касается гарантии избирательных прав граждан.
Закон уже приняли в первом чтении, но еще предстоит серьезно его обсудить. Он предполагает расширить права и возможности наблюдателей, делает процедуру более открытой, отменяет открепительные удостоверения.
Любой гражданин может проголосовать непосредственно на том месте, где он будет находиться в день выборов, но предварительно он должен зарегистрироваться в качестве избирателя. По мнению депутатов, новый закон позволит сделать нашу избирательную систему более прозрачной.
Фото: podolka.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.