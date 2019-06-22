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Россияне активно межуют землю

21 июня
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300 тысяч – столько участков отмежевали россияне за первый квартал 2019 года. Жители Удмуртии тоже активно устанавливают границы – количество отмежёванных участков в республике увеличивается в среднем на 2000 в месяц.

Mezhevanie zemli Россияне активно межуют землю

Сегодня в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более чем 60 миллионах участков. Из них более половины – 33,6 миллиона – это участки с установленными границами. В Удмуртии на данный момент учтены 750 тысяч земельных участков, точные границы из них имеют 300 тысяч.

Площадь земельных участков, учтённых в реестре недвижимости в результате кадастровых работ, увеличилась на 20 процентов. Больше всего отмежёванных участков в Санкт-Петербурге, Севастополе, Республиках Башкортостан и Бурятия, Калининградской и Мурманской областях.

По словам Ирины Виноградовой, заместителя директора региональной кадастровой палаты, одним из факторов повышения спроса на установление чётких границ стало повышение правовой грамотности россиян, более внимательное отношение к защите своих прав и желание ликвидировать последующие риски:

– Владельцы земельных наделов стали чаще проводить работу по установлению границ своих участков, хотя действующее законодательство не предусматривает обязательного межевания земель. Межевание участков помогает собственнику избежать разногласий с соседями, нарушений законодательства при строительстве и способствует повышению прозрачности сделок с недвижимостью.

Границы участков могут обмерить как отдельные собственники сами для себя, так и государство или местная власть в общественных интересах.

Для определения границ земельного участка его владельцу необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план. Этот документ и соответствующее заявление необходимо предоставить в Росреестр через любой из многофункциональных центров, для того чтобы уточнённые границы земельного участка были внесены в Единый реестр недвижимости.

По материалам Филиала Кадастровой палаты по Удмуртской Республике

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