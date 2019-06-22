**Региональная программа ускоренной замены лифтов позволит привлечь средства из бюджетов региона и го...

Социальные сети стали эффективным инструментом для взаимодействия власти и жителей республики...

**Социально-спортивный проект «Лето в парках», стартовавший в Ижевске в первый день лета, поддержали ...