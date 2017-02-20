Управление Роскомнадзора по Удмуртской Республике доводит до сведения учреждений и организаций всех форм собственности о необходимости соблюдения предъявляемых Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» требований к обработке персональных данных граждан.
С 1 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ, которым вносятся изменения в статью 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Новая редакция предусматривает административную ответственность за различные виды нарушений законодательства РФ в области персональных данных и вводит значительное увеличение размеров административных штрафов.
Одним из требований Федерального закона «О персональных данных» (ст. 22) является обязанность учреждений и организаций направить в Управление Роскомнадзора по Удмуртской Республике уведомление об обработке персональных данных.
Необходимая информация по предоставлению уведомления, а также по соблюдению требований законодательства РФ в области персональных данных размещена на сайте Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике http://18.rkn.gov.ru/ (Главная страница/Направления деятельности/Защита прав субъектов персональных данных).
Консультации можно получить по телефону: (3412) 58-04-04.
Фото: vocmp.oblzdrav.ru
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