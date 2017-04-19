В региональном Управлении Росгвардии прошел строевой смотр личного состава. Он проводился в связи с переходом на ношение летней формы одежды, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Руководство территориального органа войск национальной гвардии и командиры специальных подразделений проверили внешний вид сотрудников, наличие и оборудование обмундирования, а также соблюдение правил ношения форменной одежды.
По итогам строевого смотра личный состав республиканской Росгвардии готов к выполнению оперативно-служебных (боевых) задач в предстоящий летний сезон.
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