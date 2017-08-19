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Росгвардия приглашает жителей Удмуртии принять участие в конкурсе «Праздник Белых журавлей»

19 августа
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Творческий конкурс поэзии приурочен ко дню памяти павших на полях сражений

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be Росгвардия приглашает жителей Удмуртии принять участие в конкурсе «Праздник Белых журавлей»

До 1 октября принимаются стихотворения, посвященные памяти павших на полях сражений. Праздник Белых Журавлей, как праздник солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всем мире, отмечается 22 октября.

Организатор поэтического конкурса Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и приглашает принять в нем участие всех желающих.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2017 г. прислать стихотворное произведение на адрес электронной почты: rosgvard18@mail.ru (контактное лицо - Дулесов Антон Анатольевич, тел. 693-193) с обязательной пометкой «Белые журавли». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилия, отчество, возраст, город проживания.

22 октября присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте Росгвардии для проведения онлайн голосования, которое продлится в течение 10 дней. По итогам голосования, 3 произведения, набравшие наибольшую популярность, будут опубликованы в одном из центральных печатных средств массовой информации.

Основным условием, предъявляемым к творческим работам, является соответствие содержания стихотворного произведения содержанию Праздника Белых Журавлей. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте Росгвардии http://rosgvard.ru/ru.

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