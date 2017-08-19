До 1 октября принимаются стихотворения, посвященные памяти павших на полях сражений. Праздник Белых Журавлей, как праздник солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всем мире, отмечается 22 октября.
Организатор поэтического конкурса Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и приглашает принять в нем участие всех желающих.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2017 г. прислать стихотворное произведение на адрес электронной почты: rosgvard18@mail.ru (контактное лицо - Дулесов Антон Анатольевич, тел. 693-193) с обязательной пометкой «Белые журавли». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилия, отчество, возраст, город проживания.
22 октября присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте Росгвардии для проведения онлайн голосования, которое продлится в течение 10 дней. По итогам голосования, 3 произведения, набравшие наибольшую популярность, будут опубликованы в одном из центральных печатных средств массовой информации.
Основным условием, предъявляемым к творческим работам, является соответствие содержания стихотворного произведения содержанию Праздника Белых Журавлей. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте Росгвардии http://rosgvard.ru/ru.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.